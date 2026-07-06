ONU Turismo destaca iniciativas de Save the Children en favor de la niñez durante visita a Capotillo

Bartolo García

La directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, visitó la comunidad de Capotillo, en Santo Domingo, donde conoció el impacto de los programas que desarrolla Save the Children Dominicana junto a líderes comunitarios para fortalecer la protección, el bienestar y las oportunidades de desarrollo de la niñez y la adolescencia.

La jornada comenzó con la presentación de los resultados alcanzados por la organización entre 2022 y 2025, así como de los avances del proyecto Capotillo Protege, una iniciativa financiada por Hoteles Nacionales que busca fortalecer la participación comunitaria para crear entornos más seguros y protectores para niñas y adolescentes.

Durante el recorrido, Bayona visitó la Escuela El Túnel, donde compartió con participantes del programa El Poder del Arte, iniciativa que utiliza las artes plásticas y la música como herramientas para desarrollar habilidades para la vida, estimular la creatividad y promover el crecimiento integral de los niños, niñas y adolescentes. Además, escuchó testimonios de jóvenes que destacaron cómo estos espacios han fortalecido su autoestima y ampliado sus oportunidades.

La delegación también recorrió distintos sectores de Capotillo acompañada por líderes comunitarios y las Brigadas Verdes, quienes presentaron las acciones que impulsan para fomentar el cuidado del entorno, fortalecer la convivencia y crear espacios más seguros para las familias de la comunidad.

Durante la visita, Natalia Bayona resaltó el poder transformador de las iniciativas que nacen desde las comunidades, afirmando que la educación, la cultura y el trabajo colaborativo son pilares esenciales para impulsar el desarrollo sostenible y la inclusión social. “Cuando las comunidades cuentan con oportunidades para desarrollar su talento y fortalecer sus capacidades, se generan transformaciones que impactan no solo a las personas, sino también al futuro de los territorios”, expresó.

Por su parte, Save the Children Dominicana reafirmó que la protección de la niñez requiere del esfuerzo conjunto entre organizaciones, instituciones públicas, empresas y comunidades. La jornada concluyó con un recorrido que permitió evidenciar tanto los desafíos que enfrenta Capotillo como los resultados positivos alcanzados mediante alianzas estratégicas orientadas a garantizar más oportunidades y un futuro seguro para la niñez y la adolescencia.