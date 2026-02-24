Onasis Genao agradece un nuevo año de vida con emotiva misa en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– En un ambiente de fe, recogimiento y gratitud, Onasis Genao celebró un nuevo año de vida con una solemne Eucaristía de Acción de Gracias realizada en la Iglesia Divina Providencia.

La ceremonia religiosa fue presidida por el padre Zoilo Méndez y el reverendo diácono Yany Díaz, quienes guiaron el acto espiritual cargado de esperanza y reflexión.

Durante la celebración, se elevó una oración especial por la vida, la salud y el bienestar de Genao, destacando la importancia de la gratitud como valor esencial en la vida cristiana.

La homenajeada estuvo acompañada por su esposo Raymond Ulloa, junto a sus hijos Krystal, Sean Jhon y Noah, quienes compartieron el emotivo momento familiar.

También estuvieron presentes su madre, Lina Cabreja, y sus hermanos Genesis y Manuel, reafirmando la unión familiar como pilar fundamental en esta significativa ocasión.

Amigos cercanos como Eddy Olivarez, Walter Arias, José Eduardo Eloy, Nelson Peralta y Antonio Gómez Díaz acompañaron a la familia en este encuentro de fe.

De manera especial, el grupo de damas conocido como “Las Divinas” se sumó a la celebración, brindando apoyo y cariño a Onasis Genao en este día tan significativo.

Durante sus palabras de agradecimiento, la homenajeada expresó su profunda gratitud a Dios por el regalo de la vida, la fortaleza recibida y el amor de quienes la rodean.

Resaltó además la importancia de la familia, la amistad y la comunidad como fuentes de apoyo en cada etapa de la vida, invitando a todos a vivir con fe y esperanza.

La misa concluyó en un ambiente de fraternidad y alegría, reafirmando el compromiso espiritual de la comunidad religiosa de acompañar a sus miembros no solo en los momentos difíciles, sino también en las celebraciones que exaltan el valor de la vida.