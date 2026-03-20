“Olivia & Las Nubes” representa a República Dominicana entre las finalistas de los Premios PLATINO 2026

La película dominicana de animación dirigida por Tomás Eduardo Pichardo Espaillat, se posiciona como una de las producciones más destacadas del país al ser seleccionada como finalista en la categoría de Mejor Película de Animación

Miami. –La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) anunciaron que la película dominicana de animación Olivia & Las Nubes, dirigida por Tomás Eduardo Pichardo Espaillat, figura entre las finalistas a Mejor Película de Animación.

Esta XIII edición, en la que 30 películas y 19 series de 14 de los 23 países participantes competirán el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, en Xcaret, Riviera Maya (México).

En la categoría de Mejor Película Iberoamericana de Ficción compiten Aún es de noche en Caracas (Venezuela), Belén (Argentina), Los Domingos (España), O agente secreto (Brasil) y Sirât (España). En Mejor Miniserie o Teleserie, las finalistas son Anatomía de un instante (España), Chespirito: sin querer queriendo (México), El Eternauta (Argentina) y Las muertas (México), mientras que en Serie de Larga Duración destacan Beleza Fatal (Brasil), La promesa (España), Sueños de libertad (España) y Velvet: el Nuevo Imperio (Estados Unidos).

En otras categorías de cine, compiten por Mejor Película de Animación Decorado (España), Kayara (Perú), Olivia & Las Nubes (República Dominicana) y Soy Frankelda (México); por Mejor Documental Apocalipse nos Trópicos (Brasil), Bajo las banderas, el sol (Paraguay/Argentina), Flores para Antonio (España) y Tardes de soledad (España); por Mejor Comedia Iberoamericana Homo Argentum (Argentina), La Cena (España), Un cabo suelto (Uruguay) y Un poeta (Colombia); y por Mejor Ópera Prima La misteriosa mirada del flamenco (Chile), Manas (Brasil), No nos moverán (México) y Sorda (España). En Cine y Educación en Valores compiten Belén, La mujer de la fila, Manas y Sorda.

En las categorías individuales destacan Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Música Original y las interpretaciones: Mejor Actor, Mejor Actriz, Actor y Actriz de Reparto, tanto en cine como en miniseries o teleseries.

Asimismo, la edición 2026 incorpora y reconoce categorías técnicas como Dirección de Arte, Dirección de Montaje, Dirección de Fotografía, Dirección de Sonido, Diseño de Vestuario, Efectos Especiales y Maquillaje y Peluquería, tanto en cine como en televisión.

Entre las producciones más nominadas, Belén y Los Domingos lideran el cine con 11 nominaciones cada una, seguidas por O agente secreto (8) y Sirât (7), mientras que El Eternauta encabeza las series con 13 nominaciones, seguido de Anatomía de un instante con 12.

Los finalistas fueron anunciados en el Telemundo Center de Miami, en un acto encabezado por Carlota Vizmanos y Enrique Cerezo (EGEDA). La gala será transmitida en toda América y por SmartPlatino TV. Previamente, el 16 de abril se darán a conocer los ganadores de 21 categorías, antes de la premiación principal del 9 de mayo.