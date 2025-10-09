Ocho santiagueros correrán Maratón de Chicago el domingo

Tuto Tavárez

SANTIAGO, RD. – Ocho maratonistas de Santiago correrán el próximo domingo, la Maratón de Chicago, uno de los grandes eventos de distancia, que avala la Abbott World Marathon Majors.

El licenciado José Miguel Minier, informó que el grupo viajó este jueves por el Aeropuerto Internacional Cibao, con rumbo a Chicago.

Además de Minier, el grupo de corredores está integrado por Rafael Pappaterra, Wai Pin Long, Pedro Jiménez, Rafelina Fermín, Dorky Andújar y Alexandra Cid.

La presencia de corredores de Santiago se ha hecho habitual en los grandes maratones que se celebran en el mundo.

El Maratón de Chicago forma parte de los Abbott World Marathon Majors junto con los maratones de Tokio, Londres, Boston, Sydney, Berlín y Nueva York.

El Maratón de Chicago es junto con los Maratones de Boston y Nueva York, los eventos que del circuito que se celebran en Estados Unidos.

Y los corredores que completan el circuito inicial recibirán la Six Star Finisher Medal como reconocimiento a la espera de presentar el nuevo circuito con su nueva medalla de Nine Star cuando se añadan nuevas pruebas al mismo.

El Maratón de Chicago es famoso por su recorrido rápido y plano que atraviesa los lugares más icónicos de una de las ciudades más impresionantes del mundo. Con inicio y meta en el hermoso Grant Park, este evento ofrece a los corredores vistas panorámicas de Chicago y la oportunidad de explorar sus vibrantes vecindarios.

Con una ruta diseñada para alcanzar marcas personales y romper récords, este maratón es un imán para atletas élite y aficionados.

El circuito, con su diseño circular, lleva a los corredores por 29 barrios emblemáticos, comenzando en el Loop al norte de Grant Park, avanzando hacia Sheridan Road en el norte, luego hacia el oeste por Damen Avenue, y finalmente al sur hasta 35th Street, para regresar a Grant Park.

Es una experiencia que combina el desafío deportivo con la rica cultura y arquitectura de Chicago, convirtiéndose en un evento imperdible para cualquier corredor apasionado.