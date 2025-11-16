Observatorio revela los nominados al Premio Nacional de Periodismo Digital 2025

Eljacaguero.com.do compite por tercer año consecutivo tras ganar las dos ediciones anteriores

Santiago, República Dominicana. – El Observatorio de Medios Digitales Dominicanos anunció este sábado los nominados a la octava versión del Premio Nacional de Periodismo Digital 2025, una premiación que reconoce el talento, la innovación y el crecimiento del periodismo digital en el país.

El importante galardón cuenta con el respaldo del Banco Popular Dominicano y del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), instituciones que han apoyado este esfuerzo por fortalecer la comunicación digital.

La ceremonia de entrega está pautada para el martes 25 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, en el Centro Indotel de la Zona Colonial, donde se reunirán periodistas, locutores, creadores de contenido y propietarios de medios digitales de toda la República Dominicana.

La fundadora y presidenta del Observatorio, la periodista y maestra Cristal Acevedo, informó que para esta edición serán premiadas 19 categorías y se otorgarán tres reconocimientos especiales, además del Gran Premio Nacional de Periodismo Digital 2025.

Acevedo destacó que el premio busca impulsar la mejora continua del contenido que se produce en Internet, resaltando trabajos que cumplen con criterios de calidad, ética y aporte social dentro del entorno digital.

Este 2025 representa la octava ocasión en que el Observatorio organiza este importante certamen, que además cuenta con el patrocinio de Farmacias GBC y otras entidades del sector privado.

Entre los nominados figura nuevamente eljacaguero.com.do, medio que ya conquistó el galardón durante los años 2023 y 2024, y que este año aspira a obtener su tercera victoria consecutiva como referente digital del Cibao.

Los organizadores resaltaron la diversidad de propuestas postuladas, que incluyen periodismo de investigación, producción audiovisual, innovación tecnológica, así como medios especializados en sectores como salud, economía, turismo y deportes.

El Observatorio también enfatizó la relevancia que ha alcanzado el ecosistema de medios digitales del país, contribuyendo a la democratización del acceso a la información y al desarrollo de nuevas plataformas de comunicación.

Dentro de las categorías anunciadas figuran: Mejor periodista en redes sociales, Mejor podcast, Mejor reportaje digital, Mejor periódico nativo digital, Mejor contenido difundido en digital y Mejor canal de YouTube, entre otras.

Asimismo, se reconocerán iniciativas innovadoras que han mejorado la experiencia informativa de los usuarios, como nuevos modelos digitales, proyectos multimedios y publicaciones bilingües.

La premiación ha generado gran expectativa en el sector, pues año tras año aumenta la competitividad y la calidad del trabajo digital que realizan los comunicadores dominicanos.

Los interesados en asistir al evento podrán inscribirse de manera gratuita a través del enlace disponible en la plataforma Eventbrite para asegurar su participación.

La comunidad periodística espera con entusiasmo esta nueva edición del premio, que se ha consolidado como uno de los principales escenarios para destacar el talento y la profesionalidad de quienes ejercen el periodismo digital en el país.