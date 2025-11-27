Obras que impulsan el futuro: Gobierno acerca desarrollo y apoyo social a familias de Santiago

Bartolo García

Santiago, R.D.– La alegría de la temporada navideña llegó acompañada de buenas noticias para la provincia de Santiago, donde el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, encabezó un almuerzo con decenas de familias y líderes comunitarios en el Club Fernando Valerio.

Durante la actividad, el funcionario resaltó que el Gobierno del presidente Luis Abinader está avanzando en obras trascendentales para impulsar la competitividad y mejorar la calidad de vida de los santiagueros.

Estrella destacó la importancia del programa social “La Brisita Navideña”, que permitirá que miles de hogares reciban el apoyo necesario para disfrutar una Navidad digna, enfocada en las familias que más lo necesitan.

El ministro aseguró que cada ayuda es otorgada con transparencia y sin distinción política, priorizando la dignidad de las personas y los principios de justicia social impulsados por la actual administración.

En su intervención, destacó que ya se encuentra abierta la licitación de la Autopista del Ámbar, una vía estratégica que conectará de forma más rápida a Santiago con Puerto Plata, dinamizando el turismo y el comercio en toda la región norte.

También informó sobre los significativos avances de la Circunvalación de Navarrete, que permitirá descongestionar el tránsito, optimizar el transporte de mercancías y mejorar la movilidad entre el Cibao Central y la Línea Noroeste.

Estrella señaló que esta infraestructura será determinante para potenciar nuevas inversiones industriales y logísticas que generarán miles de empleos.

De igual manera, hizo referencia al gran impacto económico que está teniendo la modernización del Puerto de Manzanillo, un proyecto llamado a convertirse en un eje fundamental de exportaciones, reactivación comercial y oportunidades laborales.

El ministro afirmó que Santiago sigue siendo prioridad del Gobierno debido a su rol como centro productivo del país, agregando que estas obras forman parte de una visión de Estado para transformar el territorio nacional.

Durante el encuentro, líderes comunitarios expresaron su agradecimiento por la cercanía del Gobierno y por la participación activa de las comunidades en los procesos de mejora social y territorial.

Los asistentes valoraron el gesto de compartir con las autoridades en un ambiente de celebración previo a las fiestas navideñas, donde además recibieron orientaciones sobre la entrega de las tarjetas de apoyo.

El ministro reiteró que el compromiso del Gobierno es continuar creando condiciones que mejoren el presente y garanticen un futuro más próspero para las familias de Santiago.

El almuerzo concluyó con un emotivo llamado a la unión comunitaria y al trabajo conjunto, reafirmando que el desarrollo debe llegar a todos sin excepción.

Con la suma de obras estratégicas y políticas sociales enfocadas en la gente, Santigo se fortalece como una provincia en crecimiento y con un futuro cada vez más prometedor.