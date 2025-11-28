Obras Públicas reafirma compromiso con calidad y eficiencia al celebrar su 91 aniversario

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) celebró este viernes su 91 aniversario con una firme consigna dirigida a contratistas, ingenieros y equipos técnicos: cumplir los plazos establecidos, garantizar altos estándares de calidad y confiar en la seguridad del pago estatal.

El ministro Eduardo Estrella expresó que la República Dominicana vive un proceso de desarrollo que no puede detenerse y que la infraestructura es clave para sostener el crecimiento económico y social del país.

“El país espera obras bien hechas y entregadas a tiempo. Nosotros garantizamos los recursos; ustedes garanticen la calidad”, afirmó el funcionario, asegurando que el Gobierno mantiene sus compromisos financieros con transparencia y rigor administrativo.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras la eucaristía en acción de gracias realizada en la Catedral Primada de América, encabezada por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. El oficio religioso contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje.

Durante su intervención, Estrella agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en su equipo y afirmó que la gestión actual se caracteriza por una institucionalidad fuerte y una escucha activa a las comunidades.

“Somos aves de paso y solo dejamos huellas a través del servicio. Debemos escuchar a la gente, atender sus preocupaciones y acompañar cada proceso con humanidad”, puntualizó el ministro.

El titular de Obras Públicas dedicó palabras especiales al personal que trabaja en labores de campo, destacando su entrega en obras viales, puentes, edificaciones y mantenimiento de carreteras a nivel nacional.

“Los obreros sostienen con su esfuerzo el prestigio de esta institución”, expresó al anunciar que se encuentra en proceso un reajuste salarial para dignificar su labor.

La ceremonia también fue escenario para reflexionar sobre la dimensión social del deber público. Monseñor Morel recordó que toda autoridad debe actuar con transparencia, sensibilidad y vocación de justicia.

“El servidor público nunca debe olvidar el sentido humano y social de su función”, manifestó durante su homilía.

Finalizada la celebración religiosa, Estrella encabezó junto a otras autoridades una ofrenda floral en el Altar de la Patria, donde reafirmó que el compromiso con el país se sostiene honrando la memoria de los fundadores de la nación.

El ministro destacó que Obras Públicas seguirá impulsando proyectos estratégicos en todo el territorio nacional, priorizando la seguridad vial, la modernización urbana y la conectividad regional.

“Este aniversario nos encuentra trabajando y con una visión clara: un país que avanza no puede detenerse”, concluyó Estrella al cierre del acto.