Obras Públicas impulsa reconstrucción urgente del puente de Amina para reforzar seguridad vial en Valverde

Bartolo García

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana (MOPC) anunció la convocatoria de una licitación pública de urgencia para la sustitución del puente sobre el río Yaque del Norte, ubicado en el distrito municipal de Amina, provincia Valverde.

La decisión forma parte de las acciones prioritarias del Gobierno para garantizar infraestructuras seguras y resilientes, especialmente en zonas donde el tránsito diario depende de estructuras que han presentado deterioro con el paso del tiempo.

De acuerdo con la institución, la obra busca reemplazar el actual puente por una nueva estructura moderna, diseñada bajo los estándares técnicos vigentes de seguridad, durabilidad y resistencia ante fenómenos naturales.

El proceso de contratación fue identificado oficialmente como MOPC-MAE-PEUR-2026-0002, permitiendo agilizar los trámites administrativos y avanzar con rapidez en la ejecución del proyecto.

Desde Obras Públicas se indicó que la licitación especial responde a la urgencia de garantizar el paso seguro de vehículos, peatones y transporte de mercancías en esta importante vía rural.

El puente sobre el Yaque del Norte representa una conexión clave para comunidades agrícolas y comerciales del distrito de Amina y zonas cercanas de la provincia Valverde.

Las autoridades subrayaron que mantener esta vía en condiciones óptimas es esencial para el dinamismo económico local y el acceso a servicios básicos como salud, educación y comercio.

Además de la estructura en Amina, la licitación contempla la intervención de otros puentes en estado crítico a lo largo de la carretera San José de las Matas–El Rubio–Monción.

Esta vía es considerada estratégica para la región Norte, ya que conecta comunidades rurales con centros urbanos y mercados productivos.

El MOPC explicó que estas obras forman parte de una planificación institucional enfocada en reducir riesgos viales y modernizar infraestructuras clave.

Se busca también fortalecer la resiliencia de las carreteras frente a crecidas de ríos y eventos climáticos extremos que han afectado históricamente esta zona.

El ministerio reiteró que la conectividad vial es un componente fundamental del desarrollo social y productivo de las comunidades.

Indicó que cuando una infraestructura falla, no solo se afecta el tránsito, sino también la economía local y la calidad de vida de los habitantes.

Por ello, se priorizan intervenciones que garanticen accesos seguros y permanentes durante todo el año.

Con esta licitación de urgencia, el Gobierno reafirma su compromiso de responder de manera oportuna a las necesidades de infraestructura en las provincias del país.

Las autoridades esperan que, una vez adjudicados los trabajos, la construcción de los nuevos puentes se ejecute con rapidez y altos estándares de calidad.

El proyecto representa un paso importante para mejorar la seguridad vial y fortalecer la integración territorial en Valverde y zonas aledañas del Cibao.