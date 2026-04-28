Jaslee conquista escenarios con su fusión de bachata y R&B

Bartolo García

New York.– La artista Jaslee continúa abriéndose paso en la industria musical con una propuesta fresca que fusiona la bachata y el R&B, destacándose por su voz privilegiada, autenticidad interpretativa y una fuerte conexión con sus raíces dominicanas.

Su más reciente presentación junto al reconocido bachatero Raulín Rodríguez la convirtió en tendencia en redes sociales, luego de interpretar la emblemática canción “Que Vuelva”, uno de los grandes éxitos del artista, logrando captar la atención del público por su calidad vocal y presencia escénica.

Aunque nació en Estados Unidos, Jaslee es hija de padres dominicanos, específicamente de Santiago, y asegura que la bachata ha formado parte de su vida desde siempre. Desde pequeña creció escuchando a grandes exponentes del género como Anthony Santos, El Cacique, Aventura y Zacarías Ferreira, artistas a quienes admira profundamente.

Además de cantante, Jaslee también se destaca como pianista, actriz y bailarina, lo que le ha permitido desarrollar una propuesta artística integral. Desde hace cuatro años trabaja de manera profesional e independiente en su carrera musical, realizando producciones tanto en inglés como en español.

Actualmente promueve su más reciente sencillo titulado “Ya te olvidé”, una bachata cargada de sentimiento y desamor que busca conectar con quienes han vivido experiencias sentimentales intensas. El tema cuenta además con un videoclip que fortalece su difusión en plataformas digitales.

La producción audiovisual fue realizada por la reconocida firma RSK Fama Films, empresa que ha trabajado con artistas de distintos géneros musicales y que aporta una imagen visual de alta calidad al proyecto de la joven intérprete.

El estilo musical de Jaslee también puede apreciarse en otros temas como “Triste y Sola”, “Falsedad”, “Mi mundo eres tú” y “Quién era yo”, consolidando una propuesta artística que combina sensibilidad, talento y una clara apuesta por seguir creciendo dentro de la música latina.