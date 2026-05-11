Obras Públicas habilitará paso provisional en Yásica mientras acelera construcción del puente sobre el río Camú

Bartolo García

Santiago.– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que este lunes, a partir de las 2:00 de la tarde, quedará habilitado un desvío provisional con badén de hormigón en la zona de Yásica, mientras continúan avanzando los trabajos de construcción del nuevo puente sobre el río Camú.

La medida busca garantizar la circulación vehicular entre las provincias Santiago y Puerto Plata a través de la Carretera Turística, permitiendo un tránsito más seguro y organizado mientras concluye la construcción definitiva de la estructura.

De acuerdo con el MOPC, el paso provisional fue construido de manera paralela al puente y contará con dos carriles de circulación sobre una loza de hormigón de ocho metros de ancho, lo que facilitará un desplazamiento más rápido y fluido para conductores y residentes de la zona.

La institución explicó que los trabajos del nuevo puente continúan desarrollándose de forma acelerada, con brigadas laborando los siete días de la semana en jornadas tanto diurnas como nocturnas, con el propósito de concluir la obra en el menor tiempo posible.

El ministerio señaló que, pese a los retrasos ocasionados por las lluvias registradas en los primeros días de ejecución, el avance de la obra ha sido significativo y actualmente ya están listos los pilotes correspondientes a los dos estribos y las dos pilas principales de la estructura.

Asimismo, informó que avanzan los trabajos de soporte y fabricación de las vigas del puente, las cuales presentan un progreso superior al 40 %, mientras de manera simultánea se desarrolla el proceso de envarillado para el posterior vaciado de las estructuras.

Las autoridades destacaron que esta infraestructura representa una solución clave para la conectividad entre Santiago y Puerto Plata, debido a la importancia estratégica de la Carretera Turística para el comercio, el turismo y la movilidad diaria de cientos de ciudadanos.

El MOPC reiteró que las brigadas técnicas y de construcción continuarán trabajando intensamente hasta completar la obra definitiva, asegurando una solución moderna, segura y eficiente para todos los usuarios que transitan por esta importante vía de comunicación del Cibao y la costa Norte.