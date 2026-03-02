Obras Públicas habilita rutas alternas en la autopista Duarte por avance de la Circunvalación de Navarrete

El desvío temporal iniciará el 2 de marzo para permitir la construcción de rampas de acceso

Bartolo García

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que, debido al avance en los trabajos de la Circunvalación de Navarrete, será habilitado un desvío temporal en la autopista Duarte para mantener la fluidez del tránsito vehicular.

La medida responde a la necesidad de construir dos rampas de acceso dentro del proyecto, lo que requiere la adecuación de nuevas rutas provisionales mientras se ejecutan las labores correspondientes.

Según explicó la institución, el desvío entrará en vigencia a partir del lunes 2 de marzo y se mantendrá activo durante el tiempo que duren los trabajos de colocación de las rampas.

Para garantizar la circulación, se habilitarán tres rutas alternas debidamente señalizadas, con el propósito de minimizar inconvenientes a conductores y transportistas.

En el caso de los vehículos que se desplazan desde Santiago hacia Puerto Plata, deberán tomar un desvío antes de llegar a la zona del Estribo 02, realizando un giro hacia la derecha para incorporarse al denominado Desvío 1.

Los conductores circularán de forma paralela al área de obra y luego efectuarán un giro de reincorporación para retomar su trayectoria original en dirección Sur–Norte hacia Puerto Plata.

Para quienes viajan en el sentido Puerto Plata–Navarrete/Santiago, el tránsito será canalizado mediante conos, toperoles y barreras tipo New Jersey, obligando a un desplazamiento lateral controlado antes de reintegrarse a la vía principal.

En tanto, los vehículos que se dirigen desde Navarrete hacia Puerto Plata deberán girar a la izquierda antes del Estribo 02 para acceder al Desvío Acceso 2 y luego reincorporarse a la autopista en dirección Sur–Norte.

Los conductores que viajan desde Navarrete hacia Santiago no tendrán que desviarse y podrán continuar su trayecto normal en el sentido Norte–Sur por la carretera Navarrete–Puerto Plata.

El MOPC indicó que los giros fueron diseñados con amplitud suficiente para permitir el tránsito de vehículos pesados y ofreció disculpas por las molestias ocasionadas, destacando que el proyecto de la Circunvalación Norte de Navarrete incluye la construcción de puentes, pasos a desnivel y la solución del elevado en la rotonda de la entrada del municipio.