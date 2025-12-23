Obras Públicas habilita mejoras viales estratégicas en la Autopista Duarte

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que puso en servicio nuevas soluciones viales en distintos tramos de la Autopista Duarte, como parte de un plan preventivo destinado a mejorar el flujo vehicular y reducir los accidentes de tránsito durante las festividades navideñas.

Entre las obras habilitadas se encuentra el nuevo retorno operacional ubicado en el kilómetro 110, próximo a la comunidad de El Pino, en la provincia de La Vega, una intervención que facilitará maniobras más seguras y ordenadas para los conductores.

La institución también dejó en funcionamiento la ampliación a seis carriles del puente reconstruido sobre el río Verde, una estructura clave para la movilidad en ese tramo de la autopista.

De acuerdo con el MOPC, estas acciones permitirán descongestionar el tránsito, especialmente en horas de alto flujo vehicular, mejorando la circulación de vehículos livianos y pesados.

Las autoridades explicaron que el nuevo retorno del kilómetro 110 contribuirá a reducir giros peligrosos y cruces improvisados, disminuyendo así el riesgo de accidentes en la zona.

En el caso del puente de río Verde, la ampliación a seis carriles representa un avance significativo en la capacidad vial del corredor, permitiendo una mayor fluidez y reduciendo los cuellos de botella que se producían anteriormente.

El Ministerio anunció además que en los próximos días entrará en operación el retorno ubicado en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, donde anteriormente funcionaba el peaje.

Esta nueva infraestructura busca mejorar la conectividad y facilitar los desplazamientos tanto para quienes se dirigen hacia Santo Domingo como para los que se trasladan hacia el Cibao.

El MOPC destacó que todas estas intervenciones forman parte de los trabajos de ampliación y modernización integral de la Autopista Duarte, una de las principales vías de comunicación del país.

Según la institución, el objetivo central es elevar los estándares de seguridad vial y ofrecer una experiencia de desplazamiento más eficiente y confiable para conductores y pasajeros.

Las obras se enmarcan dentro de una estrategia preventiva implementada especialmente durante períodos de alta movilidad, como las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El Ministerio señaló que la habilitación anticipada de estas soluciones viales contribuye a una mejor gestión del tránsito y a la reducción de incidentes en carretera.

Asimismo, reiteró que continuará ejecutando proyectos de infraestructura orientados a fortalecer la red vial nacional y a responder al crecimiento del parque vehicular.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito y a utilizar correctamente las nuevas infraestructuras habilitadas para garantizar una circulación segura.

Finalmente, el MOPC reafirmó su compromiso de seguir trabajando en la mejora continua de las principales carreteras del país, priorizando la seguridad, la eficiencia y la movilidad sostenible.