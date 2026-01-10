Obras Públicas anuncia cierre temporal del Puente Flotante por maniobras marítimas

Bartolo García

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que este sábado 10 de enero será cerrado de manera temporal el Puente Flotante, como parte de un operativo programado para facilitar el tránsito de varias embarcaciones.

De acuerdo con la información oficial, la suspensión del tránsito vehicular se extenderá por un período de dos horas, desde las 10:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

La medida responde a la necesidad de permitir el paso seguro de tres embarcaciones que navegarán por el río Ozama, una de las principales vías fluviales del país.

Según explicó Obras Públicas, dos de las embarcaciones se desplazarán río arriba con destino a las instalaciones de M&D Repair, donde realizarán maniobras técnicas previamente coordinadas.

De manera simultánea, una tercera embarcación, identificada como la barcaza Hygrade 42, estará descendiendo por el río, lo que hace necesario el levantamiento total del puente durante el intervalo establecido.

Las autoridades señalaron que este tipo de cierre es habitual cuando se requiere garantizar la navegación segura de embarcaciones de gran tamaño que no pueden cruzar bajo la estructura flotante.

El MOPC exhortó a la población, especialmente a los conductores que utilizan de forma regular esta vía, a tomar las previsiones necesarias y ajustar sus desplazamientos durante el horario indicado.

Como rutas alternas, se recomendó utilizar los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, que conectan distintos puntos del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Las autoridades aseguraron que estas vías cuentan con la capacidad necesaria para absorber el flujo vehicular adicional durante el cierre temporal del Puente Flotante.

Asimismo, se informó que personal técnico y de seguridad estará supervisando la operación para garantizar que el cierre y la reapertura se realicen dentro del tiempo establecido.

El Ministerio de Obras Públicas reiteró que la coordinación con las autoridades marítimas busca reducir al mínimo las molestias a la ciudadanía, manteniendo al mismo tiempo la seguridad vial y fluvial.

Una vez concluidas las maniobras de las embarcaciones, el Puente Flotante será reabierto al tránsito vehicular de manera inmediata.

La institución agradeció la comprensión de la ciudadanía ante estas medidas temporales, necesarias para el buen funcionamiento de las actividades portuarias y de navegación.

Finalmente, Obras Públicas reafirmó su compromiso de promover una movilidad segura, ordenada y eficiente, informando con antelación cualquier interrupción que pueda afectar el desplazamiento de los ciudadanos.