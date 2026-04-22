Obras deportivas para Santo Domingo 2026 entran en fase final y alcanzan 90 % de avance

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader supervisó este martes los avances de las instalaciones deportivas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte que servirán de sede para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, destacando que, junto a los espacios del Parque del Este, los trabajos ya alcanzan un 90 % de ejecución general.

Durante el recorrido, el mandatario afirmó que las remodelaciones se realizan bajo estrictos estándares internacionales, lo que permitirá no solo el éxito de los juegos regionales, sino también la celebración de futuros eventos deportivos de talla mundial en República Dominicana.

Abinader resaltó que estas instalaciones estarán preparadas para recibir competencias como torneos internacionales de atletismo e incluso partidos de la NBA. En ese sentido, anunció que el próximo 4 de julio se celebrará un partido entre las selecciones de República Dominicana y Estados Unidos con la participación de jugadores de esa liga.

El jefe de Estado expresó su satisfacción con el ritmo de los trabajos y aseguró que el Gobierno ha cumplido con la entrega de los recursos necesarios para garantizar remodelaciones de primer nivel. “Estoy conforme y complacido con el avance de estas remodelaciones”, manifestó.

Asimismo, señaló que una vez concluyan los Juegos Centroamericanos y del Caribe, programados del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, todas las instalaciones quedarán habilitadas para el uso y entrenamiento de los atletas dominicanos.

Sobre la Villa Olímpica, compuesta por 1,200 apartamentos destinados al alojamiento de los deportistas, el mandatario informó que alrededor de 600 unidades ya están listas y adelantó que realizará una nueva visita de supervisión la próxima semana.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, calificó como extraordinario el respaldo del presidente Abinader al deporte nacional y aseguró que ese apoyo ha sido clave para que el país esté a pocos meses de albergar uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

Por su parte, José Monegro, presidente del Comité Organizador, destacó que esta edición será histórica, con la participación de unos 6,200 atletas y la mayor cantidad de medallas disputadas en la historia deportiva dominicana.

El informe actualizado indica que disciplinas como tenis de mesa, gimnasia, centro acuático, tiro con arco, hockey, remo, canotaje y tiro al plato ya cuentan con instalaciones listas, mientras otras como balonmano, combate, sóftbol, béisbol, patinaje y velódromo avanzan en su fase final de adecuación para garantizar el éxito del evento.