Obispos reciben nueva cédula de identidad y electoral

La JCE avanza en el proceso de renovación con la participación de distintos sectores de la sociedad

Bartolo García

SANTO DOMINGO, R.D.– Los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) recibieron el nuevo formato de la cédula de identidad y electoral, durante una jornada encabezada por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo.

La actividad se llevó a cabo el martes 24 de marzo en la sede de la JCE, como parte del proceso de actualización del documento oficial en su primera etapa.

Durante la jornada, los prelados completaron la captura de sus datos biométricos y personales, en cumplimiento del protocolo establecido para la renovación de la cédula.

La JCE explicó que este proceso forma parte de una estrategia nacional que involucra a diversos sectores de la sociedad, con el objetivo de modernizar el sistema de identificación.

Asimismo, se informó que a partir del 12 de abril de 2026 iniciará la segunda fase, en la que la ciudadanía podrá acudir a los centros de cedulación para renovar su documento.

Las autoridades indicaron que esta etapa se desarrollará de manera organizada, permitiendo a los ciudadanos asistir según su mes de cumpleaños para facilitar el proceso.