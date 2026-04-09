NYC designa tres edificios como monumentos históricos por su historia migratoria; dominicanos lo han visitado

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La Comisión para la Preservación de Monumentos Históricos de esta ciudad (LPC) designó este martes tres edificios como monumentos históricos, por su larga historia en favor de los inmigrantes. Dominicanos residentes en esta metrópoli visitan y han visitado dichos lugares.

Se suman a los más de 38.500 edificios y sitios que NYC protege como monumentos históricos, entre ellos donde se encuentra el consulado dominicano en NY, ubicado en el 1501 de Broadway, con la calle 43, en Manhattan.

Son ellos: el anexo de la escuela pública número 15 en Boerum Hill, Brooklyn, edificio de tres plantas de estilo neorrománico, construido en 1889, ubicado en el 284 de la calle Baltic.

La iglesia católica de Santa María, ubicada en 438-440 de la calle Grand, en el Lower East Side, en Manhattan, construida en 1833. Sirvió a los católicos irlandeses que llegaron a NYC en el siglo XIX y continúa sirviendo a los inmigrantes católicos que se mudan a la urbe. Hoy en día, la parroquia está compuesta mayoritariamente por hispanohablantes.



La Alianza Lituana en Chelsea, ubicada en el 307 W de la calle 30, en Manhattan, ha servido durante mucho tiempo, proporcionando un espacio de apoyo clave para los inmigrantes lituanos y la comunidad lituano-estadounidense en NYC.

“La historia de NYC es la historia de la inmigración, y los tres monumentos designados brindan una conexión tangible con lugares que ayudaron a las comunidades a echar raíces y crear oportunidades duraderas”, declaró Lisa Kersavage, directora ejecutiva de LPC.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani aplaudió la designación de los tres edificios, proclamando: “Los inmigrantes construyeron la ciudad de NY.” “Sus historias perviven en cada manzana, en cada barrio, en cada rincón de los cinco condados”.

“Me enorgullece reconocer tres lugares más que perpetúan ese legado: lugares que, durante generaciones, han abierto sus puertas a los recién llegados y han ayudado a definir lo que significa pertenecer a la mejor ciudad del mundo”, declaró Mamdani.