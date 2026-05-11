NY será inundada por agentes de inmigración si NYPD no coopera con ICE, dice el “zar de la frontera”

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El zar de la frontera en Estados Unidos, Tom Homan, quien supervisa la política fronteriza e inmigratoria, centrándose en deportaciones masivas de indocumentados, afirmó que Nueva York será inundada de agentes si el estado aprueba una propuesta para limitar la cooperación de las fuerzas del orden locales con ICE.

Habrá un plan de deportaciones masivas de inmigrantes, sostiene Homan.

Se estima que en el estado de NY viven aproximadamente 410,000 inmigrantes indocumentados, entre ellos, miles de dominicanos. Los indocumentados pagan alrededor de 1,300 millones de dólares en impuestos estatales y locales.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul afirmó: “El propio Donald Trump dijo que no enviaría una oleada de agentes de ICE a NY a menos que yo se lo pidiera”.

Por otro lado, el candidato republicano a gobernador de NY, Bruce Blakeman, dijo que Hochul “debería cooperar con ICE y colaborar con las fuerzas del orden locales para sacar a los delincuentes de nuestras comunidades”.

Esto, a raíz de la propuesta de la gobernadora Hochul de combatir el crimen local con policías locales, si logra incluirse en el presupuesto estatal. Dicha ley limitaría la cooperación de las fuerzas del orden locales con ICE.

El presidente Trump respalda la amenaza de Homan. Para enero de este año, la administración del actual (iniciada en enero de 2025) ha registrado al menos 540,000 deportaciones, con un enfoque agresivo que incluye detenciones en el interior del país y en la frontera.