NWS anunció frío invernal para este miércoles en el área triestatal; afectará a un millón de dominicanos

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos anunció, para la noche de este martes y durante todo el día de este miércoles, un frío invernal, con temperaturas por debajo del punto de congelación, que azotará este estado y otros aledaños, con posibilidad de nieve ligera.

La inclemencia del tiempo afectará a más de un millón de dominicanos que residen entre Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut.

Un área de baja presión avanza hacia la región de los Grandes Lagos, atrayendo la humedad suficiente para generar pequeñas nevadas. Entre las ciudades que se encuentran en la trayectoria de posible acumulación figuran Buffalo, Syracuse y Albany, la capital estatal.

El sistema frontal rápido, conocido como “clipper”, está barriendo el noreste del país, y en algunas zonas del norte del estado de NY demuestra que el crudo invierno de 2025-2026 aún no ha terminado.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, especialmente para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal desciende peligrosamente, por debajo de los 95 °F (35 °C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan solo 15 a 30 minutos en estas condiciones. Así, la principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo.

Tras el paso del frente frío, se comenzarán a sentir temperaturas más altas para este jueves, con una sensación térmica diurna de 57 °F (14 °C) y 39 °F (4 °C) en la noche. A partir del viernes, el regreso del clima primaveral (64 °F/18 °C). No hay pronóstico de lluvia en los próximos días.