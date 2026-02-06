Nuevo transformador fortalece suministro eléctrico en sectores del Distrito Nacional, anuncia Edesur

Bartolo García

La empresa distribuidora Edesur Dominicana informó la entrada en operación de un moderno transformador de potencia en la Subestación Matadero, como parte de su plan de fortalecimiento del sistema eléctrico en el Distrito Nacional.

La instalación del nuevo equipo, con una capacidad de 50 megavoltiamperios (MVA), representa una inversión superior a los 90 millones de pesos, orientada a mejorar la confiabilidad del servicio para más de 43,000 clientes.

Ubicado en la avenida Independencia, el transformador opera con niveles de tensión de 138/12.8 kilovoltios, permitiendo una distribución más eficiente de la energía en una de las zonas de mayor demanda de la capital.

Según explicó la empresa, este moderno equipo se integra de manera óptima con otro transformador de similares características ya existente en la subestación, aumentando significativamente la capacidad operativa del sistema.

Esta configuración permitirá responder con mayor rapidez ante eventualidades técnicas, reducir interrupciones y atender de forma más efectiva los picos de consumo eléctrico.

Edesur señaló que esta obra forma parte de un plan estratégico de expansión y modernización de redes eléctricas que se ejecuta desde el año pasado en su área de concesión.

El objetivo principal de estas inversiones es disminuir las pérdidas técnicas, evitar sobrecargas y garantizar un suministro continuo, especialmente durante los meses de mayor demanda energética.

La empresa resaltó que el fortalecimiento de las subestaciones es clave para acompañar el crecimiento urbano y comercial del Distrito Nacional.

Asimismo, indicó que estos trabajos contribuyen a una mayor estabilidad del sistema eléctrico nacional, al optimizar la capacidad de transformación y distribución de energía.

Edesur mantiene activas múltiples jornadas de mejora de infraestructura, incluyendo renovación de redes, instalación de equipos modernos y reforzamiento de circuitos críticos.

La distribuidora reiteró que la modernización tecnológica es una prioridad para ofrecer un servicio más eficiente y seguro a los usuarios.

También subrayó que estas acciones impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en el desarrollo económico de las comunidades.

Con esta nueva puesta en funcionamiento, la Subestación Matadero se consolida como un punto estratégico para la distribución eléctrica en el suroeste de la capital.

Finalmente, Edesur reafirmó su compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura energética para garantizar un servicio confiable, estable y acorde a las necesidades actuales del país.