Nuevo Hospital Matías Ramón Mella iniciará servicios de forma gradual en Dajabón

Bartolo García

El Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció el cronograma oficial para la apertura del Hospital Provincial Matías Ramón Mella, en Dajabón, cuya puesta en funcionamiento se realizará de manera progresiva a partir del próximo 16 de febrero.

La información fue ofrecida por el director del SNS, doctor Julio Landrón, quien explicó que el centro hospitalario fue entregado por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) para su entrada en operaciones bajo la coordinación de la Red Pública de Salud.

Landrón resaltó que la provincia de Dajabón tenía más de ocho décadas esperando un hospital con condiciones adecuadas para responder a las necesidades de salud de la población, por lo que calificó la apertura como un paso trascendental para la zona fronteriza.

Indicó que con esta entrega el presidente Luis Abinader da cumplimiento a un reclamo histórico de la comunidad, dotando a la provincia de una infraestructura moderna orientada a dignificar las atenciones médicas.

El titular del SNS enfatizó que el nuevo hospital no solo representa una estructura renovada, sino un espacio donde se priorizará el trato humanizado a los pacientes, uno de los pilares fundamentales del fortalecimiento del sistema sanitario público.

El cronograma establece que la primera fase iniciará el 16 de febrero con la habilitación de las áreas de consultas externas, así como los servicios de Imágenes y Laboratorio Clínico.

Con esta primera etapa se comenzará a ofrecer atención ambulatoria y apoyo diagnóstico, beneficiando tanto a los residentes de Dajabón como a comunidades cercanas.

La segunda fase está programada para el 9 de marzo, fecha en la que entrarán en funcionamiento los servicios de Emergencia, hospitalización, quirófanos y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Esta ampliación permitirá atender casos de mayor complejidad clínica y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones críticas en la provincia.

La apertura concluirá el 6 de abril con la habilitación de la Unidad de Hemodiálisis y la activación del resto de los servicios hospitalarios, completando así la operatividad integral del centro.

El doctor Landrón explicó que este proceso escalonado ha sido diseñado para asegurar que cada área cuente con el personal capacitado, equipamiento adecuado y protocolos establecidos para garantizar una atención segura.

Además, señaló que el hospital se integrará plenamente con la red de Unidades de Atención Primaria (UNAP) de la provincia, fortaleciendo el programa de referencia y contrarreferencia.

Este mecanismo permitirá que los pacientes reciban seguimiento oportuno en sus unidades de origen, mejorando la continuidad y calidad de la atención médica.

La puesta en marcha del Hospital Provincial Matías Ramón Mella forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer el acceso a servicios de salud dignos en las provincias fronterizas y reducir las brechas históricas en materia sanitaria.