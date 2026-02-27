Nueva York vestirá de rojo, blanco y azul sus íconos arquitectónicos en honor a la República Dominicana

Bartolo García

Nueva York.– El cónsul general de la República Dominicana en esta ciudad, Jesús Vásquez Martínez, anunció que este 27 de febrero, con motivo del Día de la Independencia Nacional, 16 edificios emblemáticos del estado de Nueva York serán iluminados de manera simultánea con los colores de la bandera dominicana.

El diplomático calificó el hecho como un acontecimiento histórico para la comunidad dominicana en el exterior, destacando que por primera vez se realizará una iluminación coordinada de esta magnitud en honor a la nación caribeña.

Durante un encuentro con la prensa y líderes comunitarios, Vásquez Martínez afirmó que este gesto representa un reconocimiento extraordinario al crecimiento, aporte y presencia de la diáspora dominicana en la ciudad de Nueva York.

El cónsul subrayó que la iniciativa trasciende lo simbólico, al convertirse en una manifestación institucional del valor que tiene la comunidad dominicana dentro de una de las metrópolis más influyentes del mundo.

Asimismo, agradeció el respaldo de la gobernadora del estado, Kathy Hochul, y del congresista Adriano Espaillat, resaltando que el apoyo de ambos líderes fue determinante para concretar esta iniciativa.

“Este logro envía un mensaje claro: la comunidad dominicana es parte esencial del tejido social, cultural y económico de Nueva York”, expresó el representante consular.

Entre las estructuras que serán iluminadas se encuentran el One World Trade Center, el Governor Mario M. Cuomo Bridge, el Kosciuszko Bridge y el Niagara Falls, además de otros edificios estatales y puntos estratégicos.

La iluminación simultánea de estos lugares icónicos proyectará los colores rojo, blanco y azul como símbolo de identidad, orgullo y unidad de los dominicanos residentes en el exterior.

Vásquez Martínez invitó a la comunidad a participar activamente en la celebración patriótica, exhortando a los dominicanos a ondear sus banderas y compartir el momento como una muestra de orgullo nacional.

Finalmente, afirmó que cuando los 16 edificios brillen al mismo tiempo, no solo resplandecerán los colores de la bandera, sino también la fuerza, la dignidad y la cohesión de la diáspora dominicana, consolidando un precedente en la visibilidad institucional de la comunidad en Nueva York.