Nueva tienda Sirena dinamiza la economía de San Juan y fortalece el desarrollo del sur

Bartolo García

El presidente Luis Abinader visitó este miércoles la nueva tienda Sirena ubicada en San Juan de la Maguana, una obra desarrollada con una inversión de RD$740 millones que ya genera 106 empleos formales y beneficia a más de 55,000 personas de esta provincia y zonas aledañas.

Durante su recorrido, el mandatario destacó que la apertura del establecimiento representa un impulso significativo para la economía del sur del país, al fomentar la creación de puestos de trabajo, fortalecer la competencia comercial y contribuir a mejores precios para los consumidores.

Abinader señaló que esta inversión se integra al proceso de relanzamiento económico que vive la provincia de San Juan, el cual se acompaña de proyectos orientados a fortalecer el turismo y diversificar la producción agrícola.

Indicó que estas iniciativas permitirán ampliar las oportunidades económicas para la población, consolidando un entorno favorable para la inversión privada y el desarrollo sostenible de la región.

El presidente valoró especialmente la expansión del Grupo Ramos y el compromiso de la familia Ramos con el crecimiento del país, destacando que desde el inicio de su gestión se ha promovido la llegada de grandes empresas a zonas históricamente menos desarrolladas.

Recordó que la apertura de una tienda Sirena en Barahona ya había tenido resultados positivos, por lo que expresó su confianza en que esta nueva sucursal en San Juan también será un éxito comercial y social.

Afirmó que la llegada de grandes establecimientos fortalece el comercio local, ya que dinamiza la economía, genera encadenamientos productivos y crea mayores oportunidades para pequeños y medianos negocios.

En el ámbito turístico, Abinader informó que el proyecto del Corral de los Indios se encuentra actualmente en fase de diseño, en coordinación con la Academia Dominicana de la Historia para garantizar su fidelidad histórica.

Explicó que esta iniciativa se perfila como una oferta complementaria que contribuirá a atraer visitantes y a potenciar el crecimiento económico de la provincia.

Asimismo, destacó el éxito que ha tenido el desarrollo de los cruceros en Pedernales, como parte del impulso turístico que está transformando toda la región Sur del país.

Señaló que este crecimiento se acompaña de nuevas inversiones hoteleras, lo que dinamiza la economía local y genera mayores oportunidades de empleo y comercio.

El mandatario subrayó que la expansión turística tendrá también un impacto positivo en el sector agrícola, al aumentar la demanda de productos locales para suplir hoteles, comercios y servicios de la zona.

Durante la visita, el presidente estuvo acompañado por la gobernadora provincial Ana María Castillo y fue recibido por altos ejecutivos del Grupo Ramos, entre ellos Mercedes Ramos, Iván Mejía Alberti y Pedro Tejada.

También participaron el alcalde de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa, y otras autoridades y representantes empresariales vinculados al desarrollo económico de la provincia.

Como parte del recorrido, Abinader conoció las instalaciones del nuevo establecimiento, conversó con colaboradores sobre las oportunidades laborales generadas y recibió de forma simbólica una tarjeta Siremás, reafirmando el compromiso entre el sector público y privado para seguir impulsando el crecimiento del sur del país.