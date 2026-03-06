Nueva terminal del Aeropuerto del Cibao impulsará crecimiento aéreo y económico en la región Norte

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– El presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, el ingeniero Félix García, encabezó un recorrido de supervisión por los trabajos de construcción de la nueva terminal aérea.

Durante la visita, el ejecutivo explicó que esta infraestructura representa una de las inversiones más importantes en la historia del aeropuerto y una de las más significativas del sector aeroportuario dominicano.

La primera fase del proyecto está valorada en aproximadamente 200 millones de dólares y busca elevar los estándares de la infraestructura aeroportuaria del país.

García destacó que actualmente por la terminal del aeropuerto transitan más de dos millones de pasajeros al año, en su mayoría dominicanos residentes en el exterior y visitantes que contribuyen a dinamizar la economía nacional.

Según indicó, la nueva terminal permitirá duplicar la capacidad de operaciones, lo que facilitará la llegada de nuevas aerolíneas y la apertura de rutas internacionales adicionales.

El proyecto también contempla la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves y la extensión de la pista de aterrizaje hasta 2,920 metros.

Esta ampliación permitirá recibir aeronaves de fuselaje ancho, ampliando el alcance de las operaciones internacionales y fortaleciendo la conectividad aérea de la región Norte.

Las autoridades estiman que la nueva terminal podría estar finalizada a mediados del año 2027 si se mantiene el ritmo actual de construcción.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su impacto en la generación de empleos directos e indirectos durante las diferentes fases de construcción.

Actualmente el aeropuerto genera alrededor de 3,000 empleos directos junto a las empresas que operan dentro de la terminal.

Con la entrada en funcionamiento de la nueva infraestructura, se proyecta un incremento del 40 % en la generación de empleos, lo que representará aproximadamente 1,200 nuevos puestos de trabajo.

La terminal también incorporará tecnología de última generación para los procesos migratorios y de seguridad, además de amplias áreas comerciales y espacios de espera más cómodos para los pasajeros.

En el plano arquitectónico, el diseño integrará elementos inspirados en la identidad cultural y productiva de Santiago, buscando reflejar la esencia de la región en su concepto visual.

Con esta inversión, el Aeropuerto Internacional del Cibao se posiciona como una plataforma estratégica para el desarrollo turístico, comercial y logístico de la República Dominicana, fortaleciendo la competitividad del país en el Caribe.