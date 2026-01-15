Banco Popular
Nacionales

Nueva directiva impulsa una visión renovada para posicionar a Santiago como destino turístico integral

Clúster Santiago Destino Turístico presenta su plan estratégico enfocado en desarrollo, sostenibilidad y marca ciudad
Cluster Santiago Destino Turistico presenta nueva directiva y plan estrategic

Bartolo García

El Clúster Santiago Destino Turístico presentó oficialmente su nueva directiva, marcando el inicio de una etapa orientada a consolidar a Santiago de los Caballeros como un destino turístico diverso, competitivo y sostenible.

El acto de presentación reunió a representantes de distintos sectores, quienes conocieron la hoja de ruta que guiará el trabajo institucional durante los próximos años, con énfasis en el desarrollo económico y social de la ciudad.

Brenda Sanchez eljacaguero
Brenda Sánchez

La nueva directiva estará presidida por la comunicadora y psicóloga Brenda Sánchez, quien asumió el liderazgo del Clúster con una visión centrada en la articulación de esfuerzos y el aprovechamiento del potencial turístico de Santiago.

Durante su intervención, Sánchez destacó que la ciudad posee condiciones únicas para posicionarse como un referente turístico del Cibao, gracias a su riqueza cultural, histórica, académica y empresarial.

Se resaltó además el impacto positivo que el turismo puede generar en la economía local, especialmente en la creación de oportunidades para las Mipymes, el fortalecimiento de la gastronomía, la dinamización cultural y el impulso al comercio.

La gestión entrante trabajará durante los próximos dos años sobre cuatro ejes estratégicos claramente definidos, que servirán de base para la planificación y ejecución de proyectos.

Estos ejes incluyen el posicionamiento y la marca ciudad; el desarrollo y la diversificación de la oferta turística; la articulación, capacitación y mejora de la calidad; así como la promoción, las alianzas estratégicas y la sostenibilidad.

“Con estos puntos estratégicos lo que buscamos es impulsar segmentos como el turismo cultural, de salud, religioso, gastronómico, deportivo, ecológico y de eventos”, explicó la presidenta del Clúster.

La nueva directiva está integrada, además de su presidenta, por Yomaris Gómez como vicepresidenta, Kenia Rodríguez en la secretaría y Germán Ulises Polanco en el área de finanzas.

Completan el equipo los vocales Luis Felipe Rodríguez, Deyanira Pappaterra y Luciano Aybar, quienes aportarán su experiencia desde distintos ámbitos al fortalecimiento institucional del Clúster.

El consejo directivo cuenta con representantes de los sectores público, privado, académico, cultural y financiero, lo que refuerza el carácter multisectorial de la entidad.

El Clúster reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con el Ministerio de Turismo, la Alcaldía de Santiago y otros actores clave del ecosistema turístico.

El objetivo común es fortalecer el posicionamiento de Santiago de los Caballeros como una ciudad para vivir experiencias auténticas, con proyección nacional e internacional.

Durante el acto de presentación también se realizaron reconocimientos especiales, entre ellos al pasado presidente del Clúster, Ramón Paulino, por su trayectoria y aportes a la institución.

De igual forma, fue reconocido Edmundo Aja, CEO de la cadena hotelera Hodelpa, por su contribución al desarrollo del turismo en Santiago y en la República Dominicana.

