Nueva directiva del Ensanche CONANI asume con firmeza y exige soluciones comunitarias

Vecinos demandan atención a la basura, la inseguridad y piden rescatar espacios públicos

Santiago de los Caballeros, RD. – En un encuentro cargado de participación y expectativas, la Junta de Vecinos del Ensanche CONANI presentó su nueva directiva, encabezada por el presidente Eruben Guzmán, quien asumió el compromiso de trabajar de manera cercana con los residentes y dirigentes comunitarios.

Durante la asamblea, la nueva directiva planteó los problemas más urgentes que aquejan a los vecinos, señalando la acumulación de basura y la inseguridad como las principales preocupaciones que requieren atención inmediata por parte de las autoridades municipales y policiales.

Guzmán destacó que uno de los ejes centrales de su gestión será la recuperación de espacios públicos actualmente abandonados o baldíos. El objetivo, aseguró, es transformarlos en áreas de recreación y convivencia, ideales para niños, jóvenes y adultos, contribuyendo a la construcción de un entorno más seguro y saludable.

En su discurso, el presidente de la Junta de Vecinos hizo un llamado especial al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), ubicado en la misma comunidad, para que fortalezca su vínculo con el sector y participe activamente en proyectos sociales y comunitarios que beneficien a todos.

Asimismo, Guzmán subrayó que las decisiones de la directiva se tomarán en conjunto y con transparencia. “No haremos nada sin consultar a la directiva, porque fuimos elegidos para trabajar en equipo, representando la voluntad de la comunidad”, puntualizó.

El encuentro contó con la participación de personalidades vinculadas a instituciones y a la política local. Entre ellas, Rosanny Núñez, encargada de comunicaciones del CAID Santiago, quien asistió en representación del director del centro, Dr. Fernando Banoit, así como el regidor de Opción Democrática en Santiago, Alexander Germoso. Ambos felicitaron la organización del barrio y alentaron a mantener la unidad.

Los comunitarios resaltaron la importancia de la organización vecinal como instrumento de presión y diálogo frente a las autoridades. Reiteraron que la unidad es la mejor herramienta para alcanzar las reivindicaciones y construir un camino hacia soluciones duraderas.

En el marco de la reunión, se discutió también la necesidad de reforzar la seguridad, solicitando mayor presencia policial y la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la comunidad. Los vecinos manifestaron que la sensación de inseguridad ha crecido en los últimos meses.

Otro de los temas abordados fue la recogida de basura. Los residentes reclamaron un servicio más eficiente y constante, recordando que los cúmulos de desechos no solo afectan la estética del sector, sino que también representan un riesgo sanitario.

La directiva se comprometió a establecer un canal permanente de comunicación con el ayuntamiento de Santiago, con el objetivo de encontrar soluciones conjuntas y evitar que los reclamos caigan en el olvido.

Al mismo tiempo, los comunitarios expresaron su deseo de trabajar junto a instituciones académicas y organizaciones sociales en programas de educación ciudadana, con énfasis en cultura ambiental, seguridad y participación comunitaria.

La asamblea también sirvió como espacio para que los vecinos expresaran sus inquietudes individuales. Muchos coincidieron en la necesidad de recuperar el sentido de pertenencia, el cuidado de las calles y el fortalecimiento de la convivencia pacífica.

Finalmente, Guzmán agradeció la confianza depositada en la nueva directiva e invitó a cada residente a integrarse de forma activa en los proyectos que se impulsarán. “El Ensanche CONANI merece ser un modelo de organización y desarrollo comunitario. Juntos lo lograremos”, concluyó.

Con este paso, la comunidad del Ensanche CONANI inicia una nueva etapa de organización y compromiso ciudadano, orientada a exigir respuestas y, al mismo tiempo, construir soluciones colectivas que beneficien a todos sus habitantes.