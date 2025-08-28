Nueva directiva de Obstetricia y Ginecología en Espaillat asume compromiso con la salud materno-infantil

Bartolo García

Moca, provincia Espaillat. – En un emotivo acto celebrado en el restaurante Valentino, fue juramentada la nueva directiva 2025-2027 del Núcleo Provincia Espaillat de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, Filial Norte.

La ceremonia estuvo encabezada por el doctor Ernesto Rodríguez, presidente de la filial norte de la entidad, quien tomó juramento a los nuevos miembros de la directiva.

La presidencia del núcleo estará a cargo de la doctora Chanel Jiménez, acompañada por el doctor Nelson Jiménez como vicepresidente. La doctora Rudelania Soriano asumió como secretaria general, la doctora Bermis Rosario como tesorera y las doctoras Amelia Guzmán, Indira Lora y Patricia Gómez como vocales.

Completan la directiva el doctor Norberto Polanco, también vocal, y la doctora Clara Artiles, quien fungirá como asesora, aportando su experiencia y trayectoria en el área.

La organización del evento recayó en la doctora Rudelania Soriano, pasada presidenta del núcleo, y contó con el auspicio de Laboratorios Rowefem, reafirmando la alianza entre el sector médico y la industria farmacéutica.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la conferencia magistral titulada “Hablemos de HPV”, impartida por el doctor Martín Martínez Montalvo, reconocido especialista en ginecología, quien profundizó en la importancia de la prevención y el tratamiento del virus del papiloma humano.

El encuentro reunió a importantes personalidades del sector salud de la provincia Espaillat, como el doctor Hugo Cruz, presidente del Colegio Médico de la provincia, y la doctora Clara Artiles, presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Materno Fetal.

Asimismo, asistió el doctor Michael Hernández, ginecólogo-obstetra y regidor del municipio de Moca, entre otros invitados que mostraron su respaldo a la nueva gestión.

El doctor Ernesto Rodríguez, al tomar juramento, resaltó la importancia de la renovación directiva como una oportunidad para fortalecer el liderazgo médico en la provincia y reforzar la educación continua de los especialistas en ginecología y obstetricia.

De su lado, la doctora Chanel Jiménez agradeció la confianza depositada en su persona y aseguró que el núcleo que presidirá trabajará en proyectos de capacitación, charlas comunitarias y actividades de impacto social en favor de la salud de la mujer y la niñez.

La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, a través de sus filiales y núcleos provinciales, mantiene como eje fundamental la actualización científica y el trabajo gremial en beneficio del bienestar materno-infantil en todo el territorio nacional.

Este acto de juramentación reafirma el compromiso de la institución con la región norte y con la sociedad dominicana, consolidando un espacio de formación, colaboración y liderazgo médico en favor de la salud pública.

Con esta nueva directiva, el Núcleo Provincia Espaillat busca continuar su legado de servicio, fortaleciendo la prevención, el diagnóstico temprano y la atención integral a las mujeres y familias de la provincia.