Nueva directiva de la Cámara Domínico-Portuguesa asume compromiso con mayor integración comercial

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– La Cámara de Comercio Domínico-Portuguesa marcó una nueva etapa institucional con la presentación de su renovada directiva durante la Gala de los Premios Luso 2024, celebrada en el restaurante La Habanera de Santo Domingo.

El encuentro reunió a empresarios, diplomáticos, representantes comerciales y miembros de la comunidad luso-descendiente, reafirmando el papel de la Cámara como puente estratégico para fortalecer las relaciones económicas, culturales y de inversión entre República Dominicana y Portugal.

Durante la ceremonia, se resaltó la importancia de promover un intercambio comercial más dinámico, sustentado en innovación, apertura de mercados y apoyo a sectores emergentes con potencial exportador.

La nueva directiva está conformada por destacados profesionales del sector productivo nacional, quienes asumen la misión de impulsar proyectos que impulsen la competitividad y el crecimiento de empresas de ambos países.

Dentro del equipo directivo fue presentado el empresario Moisés Rodríguez, presidente de La Realeza y Experience Consulting Group, como Vocal de Gestión Empresarial, posición desde la cual aportará su experiencia en desarrollo corporativo y negocios internacionales.

Rodríguez expresó que formar parte de este organismo representa una gran responsabilidad, especialmente en un contexto donde la globalización exige alianzas estratégicas para la expansión comercial.

“Es un honor asumir este reto con una visión clara: generar oportunidades reales para empresarios dominicanos y portugueses, promoviendo la excelencia y la innovación de nuestros sectores productivos”, manifestó.

Asimismo, aseguró que la Cámara está llamada a jugar un rol activo en la apertura de nuevas rutas comerciales y en el fortalecimiento de la cooperación en áreas como turismo, tecnología, energías renovables y agroindustria.

Los Premios Luso 2024 también sirvieron para reconocer el trabajo de empresas y personalidades que han aportado al fortalecimiento del vínculo histórico y económico entre ambas naciones.

Durante el evento, se destacó que Portugal es un socio estratégico para República Dominicana, tanto en materia de inversiones como en la diversificación de mercados internacionales.

Los representantes del sector empresarial coincidieron en que esta nueva gestión llega con energías renovadas y una visión moderna hacia el comercio bilateral.

La Cámara reafirmó que continuará promoviendo espacios de negocios, misiones comerciales y programas de cooperación empresarial que contribuyan al desarrollo sostenible y a la competitividad regional.

La ceremonia cerró con un llamado a mantener un trabajo colaborativo, institucional y orientado a resultados que beneficien tanto a los sectores productivos como a las economías de los dos países.

Con esta nueva directiva, se fortalece una alianza que sigue creciendo y que apuesta por un futuro de oportunidades compartidas entre República Dominicana y Portugal.