“Nuestra Tierra”, un documental que celebra la naturaleza y cultura dominicana

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– El cineasta dominicano Ronny Sosa presentó oficialmente su más reciente producción: el documental “Nuestra Tierra” (Our Island), una propuesta cinematográfica que explora la relación entre naturaleza, cultura y sostenibilidad en la República Dominicana.

Narrado por la comunicadora Hony Estrella, el filme convierte a la isla en la verdadera protagonista, mostrando sus paisajes, ecosistemas y tradiciones culturales mientras plantea la urgencia de protegerlos.

El documental combina imágenes impactantes con testimonios de expertos y defensores del medio ambiente, entre ellos el activista Johann Vásquez, la investigadora cultural Marianny Martínez y la bióloga marina Rebecca García.

Cada intervención busca despertar conciencia sobre la necesidad de asumir la responsabilidad compartida de proteger la biodiversidad y garantizar un futuro sostenible para las nuevas generaciones.

Tras el éxito de su película La Bruja (2021), la más taquillera de ese año en el cine dominicano, y del cortometraje animado Volará (Will Fly), premiado en varios festivales, Sosa reafirma su visión de un cine con propósito.

Desde su productora Fénix Legendario Studios, el director impulsa proyectos con sello local, pero con una clara proyección internacional, que conectan identidad, sociedad y cultura con nuevas audiencias.

El documental ya ha sido selección oficial en prestigiosos festivales de cine como el Festival de Cine Global Santo Domingo 2025, el Madrid Indie Film Festival (MADRIFF) 2025, el Inwood Film Festival 2025 y el Brampton International Film Festival 2025.

“Más que un documental, Nuestra Tierra es un llamado a la conciencia ambiental y a la responsabilidad compartida, donde cine, cultura y sostenibilidad convergen en una experiencia única para el espectador”, expresó Ronny Sosa durante su discurso de presentación.

La premier oficial se realizó en el Centro León de Santiago, ante la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural, artístico y ambiental, así como invitados especiales.

El público presente aplaudió el esfuerzo de llevar a la pantalla grande una obra que no solo entretiene, sino que también educa y sensibiliza sobre temas cruciales para el país.

Los créditos principales destacan el trabajo colectivo detrás del proyecto: dirección y guion de Ronny A. Sosa; producción de Biviana Bautista y Sosa; producción ejecutiva de Yuby Hernández; y fotografía de Julio Grisanty.

La producción en línea estuvo a cargo de Biviana Bautista, con co-producción de Julio Grisanty y Johanan Núñez, y producción asociada de Nicole Marín, Adalberto Jiménez, Ydania Ogando y Christian Hernández.

La narración de Hony Estrella añadió un tono íntimo y emotivo a las imágenes, conectando con la audiencia y reforzando el mensaje de identidad cultural y amor por el medio ambiente.

Con “Nuestra Tierra”, Ronny Sosa consolida su lugar en el cine dominicano como un creador comprometido con historias que trascienden, invitando a reflexionar sobre quiénes somos, lo que tenemos y cómo podemos preservarlo para el futuro.

