Norris conquista su primera corona mundial

Bartolo García

Lando Norris escribió su nombre en la historia del automovilismo al convertirse en el nuevo campeón mundial de la Fórmula 1, en una definición llena de tensión y precisión táctica durante el Gran Premio de Abu Dhabi. El piloto de McLaren logró el tercer puesto en Yas Marina, resultado suficiente para asegurar el título frente a un Max Verstappen que ganó la carrera, pero no pudo evitar que la corona cambiara de manos.

Las donas de Lando Norris para festejar su primer campeonato de F1.



Felicidades para él y sus fans!

El británico, de 26 años, ejecutó una estrategia impecable: mantenerse fuera de problemas, no arriesgar de más y defender la posición mínima necesaria para proclamarse campeón. Su podio selló una temporada brillante en la que McLaren también se alzó con el Campeonato de Constructores.

Max Verstappen, por su parte, dominó la competencia de punta a punta, cruzando la meta con autoridad. Sin embargo, la victoria no le alcanzó para retener el campeonato y terminó como subcampeón del mundo por primera vez en su carrera, tras cuatro títulos consecutivos.

Oscar Piastri completó el 1-2 de McLaren y se quedó con el tercer puesto del campeonato. Su estrategia alternativa, largando con neumáticos duros y extendiendo el primer stint más de lo previsto, le permitió presionar en los momentos clave, aunque finalmente no representó una amenaza real para Norris.

¡¡LANDO NORRIS ES EL NUEVO CAMPEÓN DEL MUNDO!! ¡Todo es alegría y emoción en McLaren!



¡¡LANDO NORRIS ES EL NUEVO CAMPEÓN DEL MUNDO!! ¡Todo es alegría y emoción en McLaren!

Charles Leclerc fue otro protagonista destacado de la tarde. El piloto de Ferrari mostró un rendimiento sólido y cruzó la línea de meta en la cuarta posición, manteniendo una presión constante sobre los líderes e influyendo en las posibilidades estratégicas del campeonato.

George Russell, de Mercedes, terminó quinto en una actuación funcional pero lejos de las expectativas. Fue uno de los pilotos que más sufrió la gestión de neumáticos y la falta de ritmo frente a los líderes.

Fernando Alonso protagonizó una salida magistral al adelantar a Russell y enfrentarse cara a cara con Leclerc. Aunque no logró mantener el ataque a lo largo de las 58 vueltas, el español terminó sexto y aseguró su lugar dentro del top 10 del campeonato de pilotos.

La carrera también dejó un sabor amargo para Alpine, que cerró una temporada para el olvido. Tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto quedaron en el fondo de la grilla, sin ritmo y lejos de los puntos. Gasly fue 19º tras una penalización de cinco segundos, mientras que Colapinto finalizó último.

Esta última posición de Colapinto reflejó las dificultades de un equipo que no logró encontrar competitividad en toda la temporada y que terminó en el último lugar del campeonato de constructores, una caída significativa para la escudería con sede en Enstone.

A pesar de los esfuerzos del argentino por maximizar el rendimiento del A525, la falta de velocidad, estabilidad y balance nuevamente quedó en evidencia en Yas Marina, sellando un año lleno de desafíos técnicos no superados.

Con la victoria de Verstappen, el neerlandés cerró la temporada como el piloto con más triunfos: ocho carreras ganadas frente a las siete de Norris y Piastri. Sin embargo, esta vez no fue suficiente para retener la corona frente a la regularidad del británico.

La definición también representó un momento histórico para McLaren, que consigue su primer campeón desde Lewis Hamilton en 2008 y confirma su regreso a la élite competitiva de la Fórmula 1 después de más de una década de reconstrucción.

Norris celebró emocionado junto a su equipo, que lo abrazó al bajar del monoplaza papaya. El nuevo campeón del mundo destacó que la clave fue la consistencia y el trabajo en equipo. “Hoy cumplimos un sueño. Este título es de todos en McLaren”, expresó.

La temporada 2025 quedará marcada como una de las más competitivas de los últimos años y como el año en que Lando Norris, tras temporadas de crecimiento y altas expectativas, finalmente logró consagrarse en la cima del automovilismo mundial.