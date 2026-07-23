Norberto Rubio pide revisar la salida de funcionarios que considera eficientes

Bartolo García

Santiago.– El periodista y comunicador Norberto Rubio manifestó su preocupación por la salida de varios funcionarios del Gobierno que, según afirmó, realizaron una destacada gestión en las instituciones donde prestaban servicio, por lo que consideró necesario revisar los criterios utilizados para su desvinculación.

Durante la transmisión de su programa Entre Amigos TV, Rubio dirigió un mensaje al presidente Luis Abinader, expresando su extrañeza por la salida de profesionales que, a su juicio, alcanzaron resultados positivos en la administración pública y contribuyeron al cumplimiento de los objetivos de sus respectivas entidades.

Entre los casos mencionados, destacó el trabajo de Ilsy Cruz al frente del programa Supérate, asegurando que cumplió de manera satisfactoria las metas establecidas. También valoró la gestión de Eddy Samuel Álvarez en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), así como la labor desempeñada por Rubén Polanco antes de dejar el tren gubernamental.

El comunicador expresó que no encuentra una explicación clara sobre la salida de estos exfuncionarios y afirmó que su desempeño fue reconocido durante el tiempo que permanecieron en sus cargos. “¿Por qué están fuera? No sabemos… Fueron a realizar una labor y lo lograron. Están fuera de su gobierno, señor presidente, y usted lo sabe”, manifestó durante el espacio televisivo.

Rubio sostuvo que este tipo de decisiones generan interrogantes sobre la permanencia de servidores públicos que han demostrado eficiencia y resultados, al tiempo que exhortó al mandatario a reflexionar sobre la continuidad de funcionarios con experiencia y capacidad dentro de la administración estatal.

Finalmente, el periodista reiteró que su planteamiento busca promover una evaluación objetiva del desempeño de los servidores públicos y fortalecer la gestión gubernamental mediante el reconocimiento y permanencia de quienes, según consideró, han realizado un trabajo efectivo en beneficio del país.