Daniel Rivera resalta avance de República Dominicana tras salir del mapa del hambre de la FAO

Bartolo García

Santo Domingo.– El senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, calificó como un logro histórico que la República Dominicana haya salido por primera vez del denominado “mapa del hambre”, luego de reducir la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %, de acuerdo con el más reciente informe SOFI 2026 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El legislador afirmó que este reconocimiento refleja el impacto de las políticas públicas implementadas para fortalecer la seguridad alimentaria, impulsar la producción nacional y ampliar la cobertura de los programas de protección social dirigidos a los sectores más vulnerables. A su juicio, el resultado demuestra la capacidad del país para enfrentar uno de los principales desafíos sociales.

Rivera sostuvo que la reducción de la subalimentación permitirá contar con una población con mejores condiciones de salud, mayor desarrollo físico y cognitivo, así como mejores oportunidades educativas, factores que contribuirán a disminuir la pobreza, incrementar la productividad y elevar el bienestar de los dominicanos.

El senador atribuyó estos avances a la inversión sostenida realizada por el Gobierno del presidente Luis Abinader en iniciativas como el Programa de Alimentación Escolar, Aliméntate, Bono Gas, los Comedores Económicos, además del respaldo permanente a la producción agropecuaria mediante financiamiento, tecnificación del riego y entrega de títulos de propiedad en zonas rurales.

Asimismo, destacó que la propia FAO reconoció que el éxito alcanzado por el país responde al compromiso político y a la coordinación entre las instituciones públicas, los productores agropecuarios, el sector privado, la academia y la sociedad civil para desarrollar políticas sostenidas de combate al hambre. En ese sentido, el director general del organismo, Qu Dongyu, señaló que la República Dominicana se ha convertido en un referente para otras naciones.

Rivera también respaldó las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien afirmó que la salida del mapa del hambre representa el triunfo de todo el país, gracias al esfuerzo conjunto de agricultores, trabajadores del campo, instituciones estatales, organismos internacionales y diversos sectores productivos comprometidos con garantizar el acceso a alimentos de calidad.

Finalmente, el senador felicitó al Gobierno, al Gabinete Social, al Ministerio de Agricultura y a todas las entidades involucradas en este resultado, al considerar que la combinación de planificación, inversión social, apoyo a la producción nacional y voluntad política ha permitido transformar las condiciones de vida de miles de dominicanos y colocar al país en una posición destacada en materia de seguridad alimentaria.