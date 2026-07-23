Documental dominicano BORU conquista festivales internacionales y prepara su estreno nacional

Bartolo García

Los Ángeles, Estados Unidos.– El documental dominicano BORU, escrito, dirigido y producido por el cineasta Ronny A. Sosa, continúa cosechando éxitos en el circuito cinematográfico internacional tras recibir múltiples premios y selecciones oficiales en festivales de América, Europa y Asia, consolidándose como una de las producciones dominicanas más destacadas del año.

Uno de sus más recientes logros fue la obtención del premio a Mejor Documental en el LA Docs International Film Festival 2026, celebrado en Los Ángeles, reconocimiento que se suma al galardón recibido en el Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD, donde también fue distinguido como uno de los mejores documentales dominicanos.

La producción ha sido reconocida además con los premios a Mejor Documental, Mejor Director y Mejor Edición en los Indie Cine Awards, así como con el máximo galardón en el Indian Independent Film Festival y el Anatolia Istanbul International Film Festival. Asimismo, Ronny A. Sosa recibió el premio a Mejor Dirección de Documental en el All That Moves International Film Festival.

El recorrido internacional de BORU también incluye menciones honoríficas en el Athens International Monthly Art Film Festival, el Beyond Border International Film Festival y el East Village New York Film Festival, además de ser finalista en el Festival de Cine Antigua y obtener una nominación en el Swedish International Film Festival.

Con más de 25 laureles internacionales, el afiche oficial del documental reúne reconocimientos y selecciones en importantes eventos como el LA Asian Film Festival, el Dominican Film Festival in New York, el Tokyo Lift-Off Film Festival, el Bocas Film Fest, el Crown Wood International Film Festival, el Mesa Film Festival y los Global Indie Filmmaker Awards, entre otros.

Filmado entre Japón y la República Dominicana, BORU explora los vínculos históricos, culturales y humanos que unen a ambas naciones a través del béisbol, la migración, el trabajo y la identidad. La producción fue realizada por Ronny A. Sosa, Biviana Bautista y Julio Grisanty, bajo el sello de Fénix Legendario Studios.

Tras su exitoso recorrido por Hollywood y diversos festivales internacionales, BORU se prepara para su estreno en los cines de la República Dominicana, donde el público podrá conocer esta historia que une a dos islas separadas por miles de kilómetros, pero conectadas por profundas raíces culturales. Las fechas y salas de exhibición serán anunciadas próximamente.