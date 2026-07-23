ETED finalizará modernización de línea de transmisión para reforzar el servicio eléctrico en Puerto Plata

Bartolo García

Puerto Plata.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) anunció que este sábado 25 de julio, de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, ejecutará la cuarta y última etapa de la reconducción de la línea de transmisión de 69 kV Puerto Plata I–Puerto Plata II, una obra estratégica que permitirá fortalecer la infraestructura eléctrica de la provincia y aumentar la capacidad de transporte de energía en la región norte.

La institución informó que, tras completar tres jornadas de trabajo, el proyecto presenta un 80 % de avance y que con esta fase quedarán rehabilitados los 3.5 kilómetros de la línea de transmisión. La instalación de conductores de mayor capacidad permitirá transportar más energía, mejorar la confiabilidad del sistema y responder al crecimiento de la demanda eléctrica en Puerto Plata.

Como parte de las labores, la ETED también realizará un mantenimiento mayor a barra en la subestación de 69 kV Puerto Plata y la apertura de la línea de transmisión 69 kV Playa Dorada–Puerto Plata, acciones que buscan reforzar la seguridad operativa y disponer de una red de transmisión más robusta y eficiente.

Para ejecutar estos trabajos será necesario intervenir temporalmente el servicio eléctrico en comunidades como Puerto Plata, Cristo Rey, Padre Las Casas, Montemar, Los Mameyes, Ensanche Dubeaux, urbanizaciones Florida, Arcoíris y Gregorio Luperón. Asimismo, el mantenimiento en la subestación afectará parcialmente a Don Pedro, en Santiago, además de Sabaneta de Yásica y la empresa Puerto Plata Distribución.

De igual forma, la apertura de la línea Playa Dorada–Puerto Plata impactará el suministro eléctrico en La Colonia, Barrio La Paz, Costa Azul, Punta Goleta, Las Espinas y Rocon, así como de manera transitoria en La Hoya, Palo Colorado, La Vereda, El Mango, Blanco Arriba, Jobo Arriba, La Cigua y Arroyo Blanco, todas pertenecientes a la provincia de Puerto Plata.

La empresa destacó que la culminación de este proyecto permitirá contar con una infraestructura de transmisión con mayor capacidad para acompañar el crecimiento energético, turístico, comercial y económico de la provincia, ofreciendo un servicio eléctrico más seguro, estable y eficiente para la población y el sector productivo.

La ETED agradeció la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de estas labores y reiteró que estos trabajos forman parte de su compromiso con la modernización del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), fortaleciendo la red de transmisión y apoyando la transición energética y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.