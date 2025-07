NJT aumentó pasaje este martes; miles dominicanos utilizan dicho transporte

Por Ramón Mercedes

NUEVA JERSEY.- La compañía estatal de transporte público New Jersey Transit, que maneja varios trenes, autobuses y tranvías en toda su territorio y única empresa pública de transporte en Estados Unidos que cubre un estado entero, aumentó su pasaje en un 3% el pasado martes.

Miles de dominicanos utilizan a diario sus servicios, dividido en tres clases: Autobús, tren ligero y tren de cercanías, operados por cuatro empresas legales: NJ Transit Bus Operations, Inc., subsidiarias NJ Transit Mercer, Inc. y NJ Transit Morris, Inc., y NJ Transit Rail Operations, Inc.

Las tarifas se calculan por zona. Un viaje de una sola zona en autobús aumentará de $1.80 a $1.85. En los trenes de cercanías, el precio de un viaje de ida desde Penn Station en Nueva York hasta Union Station en Nueva Jersey aumentará de $8.30 a $8.50.

El cambio se produce un año después de que NJ Transit impusiera un enorme aumento de tarifas del 15% a los pasajeros, una medida diseñada para compensar una congelación de tarifas de nueve años.

El aumento de tarifas, mucho mayor, del año pasado, se produjo mientras NJ Transit lidiaba con retrasos crónicos causados por problemas de infraestructura en los túneles ferroviarios del río Hudson. Durante el 2024 el número de pasajeros anual fue de 225.620.400