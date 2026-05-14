Destacan impacto económico y social de COOPNAMA en sector magisterial del país

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), a sus 55 años de fundada es la entidad cooperativista más poderosa de Latinoamérica, la cual cuenta con una cartera de préstamos superior a los RD$76 mil millones de pesos y un presupuesto superior a los RD$10 mil millones.

José Francelin Almonte coordinador de asesoría técnica y Miguel Ángel Pérez Concepción, miembro del Comité de Créditos dijeron durante entrevista en esta ciudad de Santiago, que esa entidad cuenta con 210 mil socios y socias a nivel nacional, gracias a la Eficiencia, honestidad, desarrollo y amor por sus socios

“Hemos hecho convenios con dialer en todas las regionales, para facilitar financiamientos a menos de un 10% anual, para la adquisición de vehículos y también acuerdo con tiendas de electrodomésticos, entre otras facilidades”, expresó

Los dirigentes agregaron además que tienen tasa cero para los servicios sociales como supermercados, farmacias, ópticos lo que no tienen otras instituciones de la economía solidaria.

“Cuando nosotros iniciamos en 1982 en el magisterio, los maestros no tenían facilidades de créditos, sin embargo, después de fundada la cooperativa cuyo objetivo fundamental fue resolverle esa situación al maestro”, expresó Almonte.

Manifestó que, a raíz de ahí la cooperativa comenzó a otorgar préstamos a los socios y después fueron diversificando incorporando tiendas, farmacias, préstamos inmobiliarios con oficinas casi en todo el territorio nacional.

“Hoy los maestros pueden decir que si tienen una lavadora, casa propia, un vehículo o una motocicleta es gracias a la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, que sin tener que llevar nada de garantía, solo en base al apalancamiento de sus ahorros y aportaciones de los asociados se les da el préstamo”, subrayó.

Dijeron que antes para acudir a las otras instituciones bancarias, a solicitar un préstamo, tenían que llevar un título de propiedad, lo que no ocurre con su cooperativa.

En cuanto a la responsabilidad social de la cooperativa los dirigentes explicaron que independientemente de que los maestros tienen su seguro médico, si se enferma la cooperativa sale en auxilio de ese maestro en lo que tiene que ver en ayudarles en su enfermedad.

“Pero nosotros tenemos un programa de ayuda mutua, que antes se llama Cuna-mutua, con una empresa de Puerto Rico, decidimos tomarlo como programa propio, donde el pasado año fallecieron entre asociados y dependientes 740 personas y en cada caso la cooperativa estuvo presente, a quienes les entregamos cien mil pesos”, precisó.

Agregó que tienen otros programas que tienen que ver con vida y el futuro de los socios, por cada distrito de la cooperativa les otorgamos becas a los hijos de los asociados con todo pago, incluyendo el transporte, merienda, su graduación, que no hace nadie, aportan al medio ambiente y todo lo que tiene que ver con los problemas sociales en la República Dominicana.

Los dirigentes de COOPNAMA exhortaron a los maestros a cuidar la institución, porque esa es su casa y el soporte económico de estos y sus familiares.