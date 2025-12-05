Niño indio de 3 años se convierte en el ajedrecista más joven del mundo

El niño indio Sarwagya Singh Kushwaha, de solo tres años, se ha convertido en el ajedrecista más joven del mundo en entrar en la clasificación oficial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), tras obtener este viernes su primera valoración en torneos reconocidos.

Con tres años, siete meses y 20 días, Sarwagya alcanzó una puntuación inicial de 1,572 puntos en la modalidad de ajedrez rápido, después de vencer a varios jugadores ya registrados en competiciones recientes en la India.

Hasta ahora, el récord pertenecía a otro niño indio, Anish Sarkar, quien ingresó al listado con tres años, ocho meses y 19 días, en noviembre de 2024, reflejando así una tendencia creciente de precocidad ajedrecística en el país.

El padre del pequeño, Siddharth Singh Kushwaha, compartió su emoción por el logro:

“Es un gran orgullo que nuestro hijo se haya convertido en el jugador más joven del mundo con clasificación FIDE. Nuestro sueño es que se convierta en gran maestro”, declaró al canal ETV Bharat.

Según explicó la familia, el niño comenzó a jugar ajedrez como una forma de disminuir su tiempo frente a las pantallas.

La clasificación FIDE es el sistema internacional que evalúa el nivel de los jugadores mediante sus resultados en torneos oficiales. El título de gran maestro es la distinción más alta del ajedrez profesional, reservada para los mejores del mundo.

El caso de Sarwagya se suma a la ola de jóvenes talentos que han convertido a la India en una potencia emergente del ajedrez mundial, con figuras históricas como Viswanathan Anand y una nueva generación de prodigios que sigue creciendo.

En noviembre, la India organizó la Copa Mundial de la FIDE, un torneo de casi un mes que reunió a más de 200 jugadores de élite y que terminó con la victoria del uzbeko Javokhir Sindarov, quien derrotó al chino Wei Yi en la final.