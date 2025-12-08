Nikauly de la Mota anuncia Gran Gala de Solidaridad el viernes 19 de diciembre

Santo Domingo, República Dominicana. La Fundación Nikauly a Todo Corazón anunció la Gran Gala La Solidaridad 2025 y la segunda entrega de los Premios A Todo Corazón, durante un encuentro especial con medios de comunicación y líderes de opinión, realizada en uno de los salones de Radio Televisión Dominicana (RTVD).

Los Premios A Todo Corazón 2025 reconocerán aportes destacados de dominicanos en salud, periodismo, televisión, deporte, innovación y tecnología, dominicanos en el exterior, corazón de fe y la máxima distinción. Gran Premio a todo corazón. El tema del encuentro de reconocimientos es “El país se une para celebrar la bondad del corazón dominicano”.

El evento se realizará el viernes 19 de diciembre de 2025, a las 7:00 p.m., en el Salón Regency del Hotel Dominican Fiesta, para reconocer personalidades, instituciones y que representan el valor más noble de la identidad nacional: la solidaridad.

Nikauly De La Mota, presidenta de la Fundación Nikauly a Todo Corazón y directora general de la Gran Gala La Solidaridad, dijo: “Esta gala es un tributo al corazón dominicano. Un espacio donde celebramos a quienes sirven, ayudan y transforman vidas. La solidaridad es nuestra mayor riqueza como país, y reconocerla es parte de nuestra misión nacional”, expresó De La Mota.

Abel Talamantes, productor artístico internacional y productor ejecutivo de la gala, sostuvo que la producción de este año elevará la experiencia general, con un concepto escénico diseñado para inspirar:

“Queremos que cada persona sienta orgullo de nuestra esencia solidaria. Esta gala será un homenaje visual y emocional a la identidad dominicana”. —dijo Talamares.

Bacilio Valenzuela, fundador honorífico de la Gala y gerente de relaciones públicas y marcas, resaltó el crecimiento y el impacto del proyecto: “Esto nace del corazón y hoy es un movimiento nacional. La unión de marcas, empresas y líderes sociales es clave para seguir sembrando esperanza y servicio.”

Valenzuela recordó que la Fundación Nikauly a Todo tiene 29 años de servicio social, desarrollados generalmente lejos de ojo público en beneficio de los valores esenciales del servicio y la nacionalidad. La artista y gestora social llamó a instituciones públicas, empresas y marcas privadas a sumarse como aliados estratégicos.