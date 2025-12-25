Ni el Licey ni el amor aguantaron la racha: Franklin Mirabal cierra el año en dos derrotas

Bartolo García

El comunicador y narrador deportivo Franklin Mirabal anunció este martes la separación definitiva de su pareja, la también comunicadora Penny Báez, tras más de cinco años de convivencia y una relación que mantuvo alta visibilidad pública.

La información fue dada a conocer a través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Mirabal, donde sorprendió a sus seguidores al confirmar la ruptura en vísperas de la Navidad, una fecha tradicionalmente asociada a la unión familiar.

En su mensaje, el narrador explicó que la relación llegó a su final de manera natural, señalando que el vínculo afectivo entre ambos se fue agotando con el paso del tiempo, sin conflictos ni situaciones escandalosas de por medio.

Mirabal dejó claro que la decisión fue tomada de forma definitiva y en un ambiente de respeto mutuo, subrayando que no existen resentimientos ni diferencias públicas que motiven especulaciones.

“Luego de cinco años maravillosos todo ha llegado a su final”, escribió al inicio del comunicado, marcando un tono sereno y reflexivo sobre el cierre de esta etapa de su vida personal.

El comunicador aprovechó el mensaje para resaltar las cualidades humanas y profesionales de Penny Báez, a quien describió como una mujer extraordinaria, inteligente y con una visión clara de la vida.

Asimismo, destacó su rol como madre, hija, hermana y amiga, señalando que durante la relación fue una compañera ejemplar, a la que guarda respeto y admiración.

En el mismo comunicado, Mirabal enfatizó que no ofrecerá entrevistas ni explicaciones adicionales sobre la ruptura, asegurando que el tema no será abordado públicamente más allá de lo ya expresado.

También pidió respeto a su privacidad y solicitó que no se le contacte para indagar sobre los motivos de la separación, dejando claro que se trata de un asunto estrictamente personal.

La relación entre Mirabal y Báez se había formalizado públicamente con un compromiso anunciado en mayo de 2021, convirtiéndose desde entonces en una de las parejas más comentadas del ámbito mediático local.

Hasta el momento, Penny Báez no ha emitido declaraciones públicas sobre la separación, manteniendo silencio ante la atención generada por el anuncio.

La noticia ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde seguidores y figuras del medio han expresado mensajes de sorpresa, apoyo y respeto hacia ambos comunicadores.

No obstante, Mirabal fue enfático al reiterar que no habrá exposiciones mediáticas ni controversias relacionadas con su vida sentimental tras esta decisión.

El anuncio marca el cierre de una etapa personal para el narrador deportivo, quien aseguró que enfrenta el momento con madurez y tranquilidad.

La separación, dada a conocer en un período sensible del año, ha generado amplio debate digital, reflejando el interés que despertó la relación durante los últimos años.

