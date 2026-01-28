Neumólogos advierten repunte de virus respiratorios y llaman a extremar las medidas de cuidado

Santo Domingo.— La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax alertó sobre un aumento sostenido de las infecciones respiratorias en el país, impulsado por la circulación simultánea de múltiples agentes virales y bacterianos que están afectando a distintos grupos de la población.

La presidenta de la entidad, la doctora Maribel Jorge, explicó que los servicios de neumología han registrado un incremento notable de consultas y hospitalizaciones por cuadros respiratorios, algunos de ellos con mayor severidad y duración que lo habitual.

De acuerdo con un comunicado oficial, en el territorio nacional circulan actualmente influenza A y B, virus sincicial respiratorio, virus de la parainfluenza, bacterias atípicas y casos leves de COVID-19, lo que configura un escenario complejo para la salud pública.

La entidad médica advirtió, además, sobre la presencia de la cepa de influenza A (H3N2), asociada a cuadros más graves en adultos mayores y en personas con enfermedades crónicas, por lo que instó a mantener una vigilancia estricta de los síntomas.

Según detalló la doctora Jorge, los especialistas han observado con preocupación la coinfección de dos o más virus respiratorios en un mismo paciente, así como la combinación de virus con bacterias atípicas, lo que incrementa el riesgo de complicaciones y prolonga la recuperación.

Este fenómeno, indicó, se ha traducido en síntomas más intensos, mayor compromiso respiratorio y una evolución clínica menos favorable, particularmente en pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos.

La situación afecta con mayor impacto a niños, adultos mayores y personas con comorbilidades como cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, así como a fumadores e inmunodeprimidos, grupos que requieren especial atención y seguimiento médico.

El aumento de casos coincide con la temporada estacional de virus respiratorios, los cambios bruscos de temperatura y una mayor interacción social, factores que facilitan la propagación de estos agentes infecciosos.

Ante este panorama, la Sociedad Dominicana de Neumología exhortó a la población a no subestimar los síntomas respiratorios, aun cuando se presenten como una gripe común, y a evitar la automedicación, práctica que puede retrasar un diagnóstico oportuno.

Asimismo, recomendó acudir de inmediato a los servicios de salud en caso de dificultad respiratoria, fiebre persistente, decaimiento marcado o empeoramiento de los síntomas, para recibir una evaluación adecuada.

La entidad reiteró la importancia de mantener al día la vacunación contra la influenza, especialmente en los grupos de riesgo, como una de las medidas más efectivas para reducir la severidad de la enfermedad y prevenir complicaciones.

También hizo un llamado a los profesionales de la salud a reforzar las medidas de prevención en consultas y centros médicos, incluyendo el uso adecuado de mascarillas, higiene de manos y ventilación de espacios.

En ese sentido, subrayó la necesidad de fortalecer la educación sanitaria para que la población identifique a tiempo las señales de alerta y actúe con responsabilidad frente a los síntomas respiratorios.

Finalmente, la doctora Maribel Jorge aseguró que la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax se mantiene vigilante y dando seguimiento a la evolución de estos procesos, aclarando que el llamado no busca generar alarma, sino promover la prevención y la atención médica oportuna para proteger a los sectores más vulnerables.