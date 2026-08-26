Netsol conecta en NetDecisions 2026 a líderes globales de tecnología con el mercado dominicano

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– Netsol, Soluciones de Redes reunió a más de 350 actores del sector tecnológico durante la celebración de NetDecisions 2026, un encuentro que congregó en República Dominicana a fabricantes internacionales, profesionales y empresarios para presentar las principales tendencias y soluciones que están transformando la industria tecnológica.

Luis Cristian, Moisés Hernández y Eugenio Read

La actividad, desarrollada en el Hotel Embajador, contó con la presencia de reconocidas marcas internacionales, entre ellas Fortinet, Huawei, Schneider Electric, Axis, Milestone, Panduit, Ruckus, Vertiv, HP, Logitech, Samsung, Lenovo y HPE Aruba, junto a otras empresas especializadas en diferentes áreas del ecosistema tecnológico.

Verónica Rodríguez, Jorge Rosas y Jeaneth Mora

NetDecisions 2026 combinó una amplia exhibición de soluciones con conferencias especializadas y espacios de networking, permitiendo que los participantes interactuaran directamente con representantes y especialistas de los fabricantes para conocer tecnologías aplicables a las necesidades actuales de empresas e instituciones.

Charles Fort y Diego Joubert

Durante la jornada fueron presentadas soluciones de redes, conectividad, ciberseguridad, infraestructura tecnológica, centros de datos, videovigilancia y comunicaciones empresariales, además de herramientas vinculadas a los procesos de transformación digital que actualmente desarrollan organizaciones de distintos sectores.

Rafael Jiménez y Alexia De Long, conversando animadamente

El programa académico incluyó presentaciones de especialistas de Fortinet, Genetec, ADM Cloud, HP, Milestone, Huawei y Vertiv, quienes abordaron asuntos relacionados con seguridad corporativa, prevención de fraudes, futuro del trabajo, videovigilancia, soluciones empresariales y el desarrollo del Edge Computing en Latinoamérica.

Martin Hernández, Luis Rey y César Jiménez

Para Netsol, la realización del encuentro representó una oportunidad para fortalecer la relación entre el mercado tecnológico dominicano y los principales fabricantes internacionales, además de facilitar el intercambio de conocimientos, la creación de contactos profesionales y la identificación de nuevas oportunidades comerciales.

Ronnie Camilo y José Ángel Salas

Gabriel Martínez y Francisco Figuereo

Diego Joubert, CEO de Netsol, destacó la respuesta obtenida durante esta edición y afirmó que la participación de más de 350 actores evidencia el interés del mercado dominicano por incorporar nuevas soluciones tecnológicas. Señaló que NetDecisions permitió conectar directamente a profesionales y empresas locales con tendencias y fabricantes de alcance internacional.

Wilkander Rodríguez, Fanny Almonte y Celso De los Santos

Por su parte, Katherine Luciano, CFO de Netsol, resaltó el valor estratégico de estos encuentros para el desarrollo empresarial. “Este tipo de encuentros no solo generan oportunidades de negocios, sino que también impulsan alianzas estratégicas y decisiones de inversión orientadas a la transformación digital sostenible de las organizaciones”, expresó la ejecutiva.

Luis Peña, desarrollando el tema Fortinet -Al Security and Best Practices

Con la celebración de NetDecisions 2026, Netsol reafirmó su apuesta por conectar el ecosistema tecnológico dominicano con las principales marcas y tendencias de la industria internacional, promoviendo la innovación, el intercambio de conocimientos y la generación de oportunidades de negocios que contribuyan al proceso de transformación digital de las organizaciones del país.