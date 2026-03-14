Nelson Cruz destaca el apoyo de los dominicanos al equipo nacional en el Clásico Mundial

Bartolo García

El exjugador de Grandes Ligas y actual gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, resaltó el respaldo masivo de la fanaticada dominicana durante la participación del país en el Clásico Mundial de Béisbol, afirmando que ese apoyo se ha convertido en una gran motivación para los jugadores.

Durante una entrevista concedida al periodista Moisés González, director del programa Despertar Nacional, Cruz señaló que el entusiasmo de los dominicanos se siente tanto dentro como fuera del terreno de juego, especialmente en ciudades con gran presencia de la diáspora como Miami, Florida.

El dirigente deportivo explicó que ver las gradas llenas de banderas dominicanas y escuchar a los fanáticos alentando al equipo genera un ambiente especial que inspira a los jugadores a representar con orgullo al país en cada encuentro.

“Cuando vemos las gradas llenas de banderas dominicanas y escuchamos a nuestra gente apoyarnos, eso nos llena de orgullo y nos impulsa a dar lo mejor por el país”, expresó Cruz al referirse al ambiente vivido durante los partidos del torneo.

El también extoletero destacó que la selección dominicana cuenta con un grupo de jugadores comprometidos con defender los colores de la bandera tricolor, agradeciendo el respaldo constante que han recibido de los fanáticos durante la competencia.

Asimismo, valoró el ambiente de celebración que se vive entre los dominicanos que siguen cada partido del equipo nacional en plazas, parques y espacios públicos, donde se organizan actividades y transmisiones en pantalla gigante para apoyar a la novena quisqueyana.

Cruz envió un saludo especial a todos los seguidores que se reúnen para ver los juegos en diferentes ciudades y comunidades, destacando que ese apoyo colectivo fortalece el espíritu del equipo y reafirma el orgullo de representar a la República Dominicana en el escenario internacional.

La selección dominicana avanzó a las semifinales del torneo luego de derrotar por nocaut 10-0 a Corea del Sur en el loanDepot park de Miami, y ahora se prepara para enfrentar a Estados Unidos en un partido decisivo programado para el próximo domingo.

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