Néfer Models abre puertas al mundo con casting internacional en Santo Domingo

Bartolo García

La reconocida agencia Néfer Models Management anunció la realización de un ambicioso casting internacional, con el objetivo de descubrir y lanzar nuevas caras masculinas y femeninas hacia las grandes pasarelas del mundo.

La jornada de selección se llevará a cabo este domingo 4 de enero, en Santo Domingo, y estará enfocada en identificar talentos que formarán parte de la próxima temporada de la moda internacional, la cual inicia durante el presente mes de enero.

El anuncio fue realizado por la destacada cazatalentos Nileny Dippton, directora de la agencia, quien destacó que se trata de una oportunidad única para jóvenes dominicanos con proyección internacional.

Dippton explicó que el casting contará con la presencia de importantes agencias aliadas radicadas en París, Milán, Londres, España y Estados Unidos, consideradas entre las capitales más influyentes de la industria fashion.

Según detalló, los modelos que resulten seleccionados serán firmados de inmediato y tendrán la posibilidad de viajar en las próximas semanas para participar en desfiles y compromisos profesionales en dichas ciudades.

“La temporada internacional comienza ahora en enero, y estamos buscando nuevas caras que puedan integrarse de forma inmediata a los grandes shows de moda”, expresó Dippton al ofrecer detalles del proceso.

El casting se desarrollará en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en las instalaciones de la agencia Néfer Models Management, ubicadas en Santo Domingo.

En cuanto a los requisitos, la directora precisó que las chicas deben tener entre 14 y 24 años, ser altas y delgadas, con estatura comprendida entre 5’8” y 6’0”, mientras que los chicos deben medir entre 6’0” y 6’3”.

Asimismo, indicó que los aspirantes deben presentarse con ropa simple y neutra, sin maquillaje, permitiendo así evaluar de manera natural sus condiciones físicas y potencial para el modelaje profesional.

Dippton fue enfática al señalar que los participantes no deben estar firmados por ninguna agencia, ni a nivel nacional ni internacional, como condición indispensable para ser evaluados.

La agencia busca perfiles frescos, auténticos y con actitud profesional, capaces de adaptarse a los estándares exigentes de la moda global y a los ritmos de trabajo de las grandes capitales del diseño.

Con este casting, Néfer Models Management reafirma su compromiso de seguir posicionando el talento dominicano en escenarios internacionales, consolidándose como una de las principales plataformas de proyección de modelos en el Caribe.

Los interesados en obtener más información pueden escribir al correo [email protected], comunicarse al (809) 605-9999, o visitar las cuentas de Instagram @nefermodelsmanagement y @Nilenydippton.

Esta convocatoria marca un nuevo paso en la expansión internacional de Néfer Models Management y representa una oportunidad clave para quienes sueñan con iniciar o impulsar una carrera en la industria de la moda global.