Nayma Silver: Candidata al Senado D-31 luchará por la cobertura de seguro médico universal

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La candidata al Senado Estatal por el Distrito 31 en el Alto Manhattan y parte de El Bronx, la dominicana Nayma Silver-Matos, expresó que, de ser electa en las primarias, luego ser elegida oficialmente en la posición el próximo 3 de noviembre combinará una visión de justicia social y desarrollo económico.

Asimismo, luchará por la cobertura de seguro médico universal a través del NY Health Act y defenderá a las familias e inmigrantes mediante el NY for All Act y el Family Miranda Rights Act.

Además, protegerá con firmeza las rentas comerciales de nuestros pequeños negocios, y aprovechará la tecnología para revitalizar la economía local, asegurando empleos dignos tanto para nuestros jóvenes como para los adultos mayores.

Silver-Matos aspira a la posición con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias trabajadoras en los sectores que pertenecen a dicho Distrito, entre ellos Washington Heights, Inwood y Marble Hill en Manhattan, así como Fordham, University, Jerome, Sedgwick y Kingsbridge en El Bronx, cuyos residentes en su mayoría son dominicanos.

La candidata es una joven ejemplar en esta ciudad, creció en el Alto Manhattan bajo los valores del esfuerzo y la dedicación sus padres que le inculcaron desde temprana edad un auténtico espíritu de servicio, guiado siempre por el bienestar de su comunidad.

Su historia es testimonio de superación: desde niña rompió barreras al aprender el inglés como segundo idioma y, consciente de las limitaciones económicas de su hogar, se enfocó en la excelencia académica para asegurar las becas que la convertirían en la primera de su familia en graduarse de una universidad en los Estados Unidos, obteniendo su licenciatura en Syracuse University.

Al regresar a su distrito, tradujo esa preparación en acción inmediata como educadora y organizadora cívica. Su impacto en la comunidad se consolidó al lograr más de 20,000 inscripciones de votantes junto a Dominicanos USA, coordinar programas extracurriculares en los NYCHA Dyckman Houses en colaboración con Caridades Católicas, y liderar iniciativas especiales en el Departamento de Educación.

Esta sólida trayectoria, por más de una década, la ha llevado a asumir roles claves de liderazgo: actualmente es Chair del Neighborhood Advisory Board 12, miembro de la Junta Comunitaria Community Board 12, y miembro fundadora de Uptown Youth Collective, destacándose como defensora incansable de la vivienda asequible, el desarrollo de la juventud y el fortalecimiento familiar.