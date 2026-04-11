Nadadores dominicanos brillan en el Swim Open 2026 con múltiples medallas

Bartolo García

Santo Domingo.– Los atletas dominicanos Elizabeth Jiménez y Antony Piñeiro volvieron a destacarse en la tercera jornada del XI Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional 2026, consolidando el buen desempeño de la delegación local.

La nadadora olímpica Jiménez conquistó la medalla de oro en los 100 metros espalda, registrando un tiempo de 1:02.82, superando a la estadounidense Stella Belmore, quien obtuvo la plata, y a la dominicana Jianna Amores, que se quedó con el bronce.

Amores también brilló en la jornada al lograr el primer lugar en los 50 metros libres con un tiempo de 27.12, reafirmando su talento en la competición que se celebra en el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Andres Martineja

Por su parte, Piñeiro subió nuevamente al podio tras dominar la prueba de los 100 metros espalda masculino con un tiempo de 56.57, superando al colombiano Tomás Escobar y al estadounidense Paolo De Fabrique.

Otro de los protagonistas fue Javier Núñez, quien se impuso en los 50 metros libres con marca de 22.91, dejando atrás a Cristian Ramos y Héctor Tinoco en una reñida competencia.

Antony Piñeiro

En tanto, Andrés Martineja se alzó con la medalla de oro en los 50 metros pecho con un tiempo de 28.79, seguido por los dominicanos Josué Domínguez y Pablo Solano, quienes completaron el podio.

En la rama femenina, Anabelle Aleene Pérez logró el primer lugar en los 50 metros pecho con marca de 33.79, seguida por Natalia Díaz y Montserrat Torres.

Jianna Amores

El evento cuenta con la participación de atletas de países como México, Perú, Costa Rica, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos y República Dominicana, consolidándose como una competencia de alto nivel internacional.

Javier Nuñez

El campeonato, que concluye este domingo, es organizado por la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos y cuenta con el respaldo de diversas instituciones deportivas y patrocinadores, fortaleciendo el desarrollo de la natación en el país.