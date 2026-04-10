Nadadoras dominicanas brillan con oro en apertura del Swim Open internacional

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– Las atletas dominicanas Elizabeth Jiménez y Natalia Díaz conquistaron medallas de oro en la primera jornada del XI Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional, que se celebra en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En la prueba de los 200 metros estilo espalda, Jiménez se alzó con el primer lugar al registrar un tiempo de 2:17.23, logrando además la marca clasificatoria para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En esa misma competencia, la guatemalteca Mellisa Diego obtuvo la medalla de plata, mientras que la dominicana Jenesys Amores se quedó con el bronce, completando así el podio.

Monegro premia

Por su parte, Natalia Díaz brilló en los 200 metros pecho al conquistar el oro y establecer un récord absoluto con un tiempo de 2:40.14, en una cerrada competencia frente a la costarricense Micaela Mazzari.

En la rama masculina, el nadador dominicano Antony Piñeiro consiguió medalla de plata en los 200 metros espalda, alcanzando también la marca panamericana que le otorga su clasificación a Lima 2027.

Natalia Diaz

Asimismo, el veterano Josué Domínguez sumó una medalla de bronce en los 200 metros pecho, aportando otro logro importante para la delegación quisqueyana en esta primera jornada.

En las categorías juveniles, también se registraron destacadas actuaciones de atletas dominicanos, incluyendo medallas de oro, plata y bronce en diferentes pruebas, evidenciando el crecimiento del talento nacional en la natación.

La premiación fue encabezada por autoridades deportivas, entre ellas José Monegro y el viceministro Franklin de la Mota, mientras que la ceremonia oficial de inauguración del evento está programada para este viernes, con la presencia de importantes figuras del ámbito deportivo, social y político.