Nace revista “Visitando Santiago” para impulsar la cultura, gastronomía y turismo de la ciudad corazón

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– Fue presentada oficialmente la revista Visitando Santiago, una innovadora propuesta editorial que busca resaltar y proyectar la riqueza cultural, gastronómica y turística de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

La publicación tendrá una periodicidad semestral y se integrará como complemento de la plataforma digital Visit Santiago, reforzando la difusión del destino a través de contenidos impresos, web y redes sociales.

La presidenta del Santiago Turístico Bureau, Melany Rodríguez González, destacó que contar con una revista propia del destino representa un paso clave para ampliar la visibilidad de Santiago en diversos mercados.

Melany Rodríguez González, presidente De Santiago Turístico Bureau y la plataforma de difusión Visit Santiago

Rodríguez González señaló que esta ventana editorial permitirá que creadores de contenido, gestores culturales y promotores turísticos cuenten con una plataforma adicional que incluso puede proyectarse a nivel internacional.

Por su parte, María Belisa Ramírez de Zaiek, miembro de la junta directiva del bureau, subrayó que la revista fortalece toda la cadena de valor del turismo cultural y de eventos, integrando hoteles, restaurantes, organizadores y proveedores.

Indicó que esta articulación contribuirá a generar mayor visibilidad del sector y nuevas oportunidades de desarrollo económico para la ciudad.

Asimismo, Luis Núñez resaltó que la gastronomía y los eventos son pilares fundamentales para atraer visitantes y dinamizar la economía local, elementos que tendrán un espacio protagónico dentro de la revista.

Luis Núñez , miembro De Santiago Turístico Bureau.

La publicación estará disponible en hoteles, puntos turísticos y espacios estratégicos de promoción del destino, invitando además a escritores, fotógrafos y creadores a participar en próximas ediciones.

El lanzamiento oficial de la revista se realizó en un escenario internacional junto al ministro de Turismo, David Collado, y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, consolidando su proyección global.

Con esta iniciativa, Santiago Turístico Bureau refuerza su compromiso con el posicionamiento estratégico de la ciudad como destino cultural, gastronómico y de eventos de referencia en el Caribe.

“Visitando Santiago” se perfila así como una herramienta clave para narrar las experiencias locales y fortalecer la identidad turística de la Ciudad Corazón.