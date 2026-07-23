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Museo Monumento ofrecerá jornadas educativas de verano para niños en Santiago

La iniciativa combinará historia, lectura y arte para acercar a los más pequeños al legado de los héroes de la Restauración
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Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos, desarrolla el programa “Tardes de Verano”, una propuesta educativa dirigida a niños y niñas con el propósito de fomentar el conocimiento de la historia y el patrimonio nacional mediante actividades recreativas.

Cada sábado a las 3:00 de la tarde, los participantes disfrutan de sesiones de cuentacuentos sobre la historia del Monumento, conocen la trayectoria de los héroes restauradores y elaboran retratos inspirados en estos personajes, promoviendo el aprendizaje a través de la lectura, la creatividad y las expresiones artísticas.

Museo Monumento ofrecera jornadas educativas de verano para ninos en Santiago

La iniciativa se lleva a cabo todos los sábados, desde el 11 de julio hasta el 15 de agosto, ofreciendo un espacio donde los niños pueden fortalecer sus conocimientos históricos de manera dinámica, participativa y adaptada a su edad.

El programa cuenta con el respaldo del Voluntariado Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, Gelatina Oli y Librería Lendoiro, entidades que apoyan esta propuesta orientada a promover la educación y el desarrollo cultural de la niñez.

Con este tipo de actividades, el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración reafirma su compromiso de acercar a las nuevas generaciones al patrimonio histórico dominicano, incentivando el interés por la historia nacional a través de experiencias educativas diseñadas para toda la familia.

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