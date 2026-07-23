Carlos Guzmán afirma que la Auto Feria ANADIVE impulsa la economía de Santiago

Bartolo García

Santiago.– La Regional Norte de la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) dejó inaugurada la décimo-séptima Feria ANADIVE 2026, que se desarrollará del 22 al 27 de julio en los jardines del Gran Teatro del Cibao, dedicada a los padres bajo el lema “Este año el guía es de Papá”.

Durante el acto de apertura, el presidente de ANADIVE Regional Norte, Carlos Alberto Guzmán, destacó que la feria se ha consolidado como una tradición para la región Norte y para todo el país, gracias al respaldo sostenido de los participantes, concesionarios, entidades financieras, aseguradoras, empresas de alimentos, bebidas, navieras y del público en general.

Guzmán explicó que los asistentes tendrán acceso a las mejores tasas de financiamiento del mercado, ofrecidas por las instituciones bancarias participantes, lo que permitirá a los visitantes adquirir vehículos con mayor facilidad, confianza y el respaldo de las empresas que forman parte del evento.

Por su parte, el vicepresidente nacional de ANADIVE, Luis Taveras, afirmó que la feria refleja el dinamismo de la industria automotriz dominicana y constituye un importante impulso para la economía, al generar oportunidades de negocios y fortalecer la actividad comercial en la región.

El director de la feria, Enmanuel Veloz, informó que durante los seis días del evento se desarrollará un variado programa de actividades para toda la familia, incluyendo presentaciones artísticas y otras amenidades dirigidas a ofrecer una experiencia atractiva para los visitantes.

La bendición de la feria estuvo a cargo del reverendo José Agustín Fernández, quien resaltó la importancia de esta iniciativa para el sector automotriz y su aporte al desarrollo económico, al fomentar la generación de empleos y fortalecer la movilidad comercial en la República Dominicana.

El acto inaugural contó con la presencia de Carlos Alberto Guzmán, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el general de la Policía Nacional, Jesús Tejada Tejada; Enmanuel Veloz y Luis Taveras, quienes encabezaron el tradicional corte de cinta. La feria permanecerá abierta al público de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche en los jardines del Gran Teatro del Cibao.