Banreservas impulsa la educación financiera con foro sobre ahorro e inversión en Santiago

Bartolo García

Santiago.– El Banco de Reservas, junto a AFI Reservas, Inversiones & Reservas y Soluciones de Capital, celebró la segunda edición del Foro del Ahorro y la Inversión “Reserva tu Capital”, una iniciativa orientada a fomentar la educación financiera y promover una cultura de ahorro e inversión responsable entre clientes actuales y potenciales.

Durante el encuentro, las entidades presentaron su portafolio de productos y servicios financieros, ofreciendo información especializada sobre diversas alternativas de inversión diseñadas para responder a las necesidades y objetivos de personas, empresas y emprendedores interesados en fortalecer su estabilidad económica.

Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Banreservas, habla en la segunda edición del Foro del Ahorro y la Inversión “Reserva tu Capital”.

El vicepresidente ejecutivo senior de Negocios de Banreservas, Ysidro García, destacó que este foro representa una importante oportunidad para la región Norte, al acercar a la población herramientas e instrumentos financieros que contribuyen al crecimiento del patrimonio y al logro de un mayor bienestar económico.

La jornada incluyó la conferencia “La decisión correcta, en el momento correcto”, impartida por el economista y fundador de FINTEL Dominicana, Manuel González, quien analizó el panorama económico actual y abordó temas relacionados con la rentabilidad, la liquidez de los negocios y la importancia de evaluar el nivel de madurez financiera de las organizaciones.

Durante su exposición, González enfatizó que el éxito de una inversión depende tanto del momento como de la estrategia utilizada. “No existen decisiones correctas; existen momentos para que esas decisiones sean efectivas. Para ello se requieren buenas herramientas, aliados estratégicos y un excelente equipo”, expresó el especialista.

Karina Souffrount, ejecutiva de Banreservas, modera el panel integrado por Gregory Jiménez, director de Negocios de AFI; Wendy Salcedo, directora de Negocios de Inversiones y Reservas; y Pablo Rosario; gerente de Negocios de Soluciones de Capital; en la segunda edición del Foro del Ahorro y la Inversión “Reserva tu Capital”.

El evento, realizado en el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, también incluyó un panel integrado por Gregory Jiménez, Wendy Salcedo y Pablo Rosario, con la moderación de Karina Souffrount, quienes compartieron experiencias y analizaron las oportunidades de inversión disponibles a través de las empresas que conforman la Familia Reservas.

Al foro asistieron empresarios, comerciantes, emprendedores, representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes), clientes y relacionados de Banreservas, reafirmando el compromiso de la institución financiera con la educación financiera, el fortalecimiento de las relaciones comerciales y la promoción de decisiones de inversión orientadas al crecimiento sostenible del patrimonio.