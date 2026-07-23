ProCompetencia impulsa reforma legal para fortalecer la competencia en la economía digital

Bartolo García

Santo Domingo.– La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, afirmó que la República Dominicana requiere una modernización de su legislación sobre competencia para responder a los desafíos que presentan la economía digital, las plataformas tecnológicas y las operaciones empresariales de alcance internacional.

Durante una conferencia ofrecida en la sede de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), Vásquez Taveras presentó los principales aspectos de la propuesta de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, remitida al Poder Ejecutivo con el objetivo de actualizar el marco jurídico y adaptarlo a las nuevas dinámicas de los mercados.

La funcionaria explicó que, aunque la legislación vigente permitió consolidar la institucionalidad de competencia en el país, el crecimiento de la economía digital y la expansión de las operaciones transnacionales hacen necesario incorporar mecanismos modernos para supervisar concentraciones económicas, plataformas digitales e inteligencia artificial, preservando así mercados más abiertos y competitivos.

Como ejemplo, citó la reciente adquisición de la plataforma Pedidos Ya por parte de Uber, una operación realizada fuera del territorio dominicano, pero con potencial impacto sobre comercios, repartidores y consumidores locales. Señaló que este tipo de transacciones evidencia la necesidad de que el país cuente con un sistema de evaluación previa de fusiones y adquisiciones de gran alcance.

Vásquez Taveras destacó que la República Dominicana es actualmente el único país de América Latina que no dispone de un mecanismo general de control previo para las concentraciones económicas, por lo que la propuesta legislativa busca dotar a la autoridad de competencia de herramientas para analizar este tipo de operaciones antes de que afecten el mercado.

La iniciativa también contempla el fortalecimiento de las normas sobre competencia desleal, la creación de un Programa de Clemencia para detectar acuerdos anticompetitivos, la incorporación de instrumentos para enfrentar los retos de la economía digital y una mayor coordinación entre las instituciones responsables de la regulación económica.

Durante la actividad, ProCompetencia y CODOPYME reafirmaron su compromiso de impulsar acciones conjuntas para fortalecer la cultura de competencia y mejorar las condiciones para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). “La mejor política de apoyo a las MIPYMES no es protegerlas de la competencia; es garantizarles mercados donde puedan competir en igualdad de condiciones”, concluyó María Elena Vásquez Taveras.